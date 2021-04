Klaus Steidle übernimmt beim SV Renquishausen

Fußball-Bezirksligist SV Renquishausen hat einen neuen Trainer für die kommende Saison verpflichtet. Klaus Steidle übernimmt die Aufgabe von Marius Butz, der als spielender Co-Trainer das Team unterstützen wird. In Renquishausen ist Steidle jedenfalls kein Unbekannter.

Die Trainerlaufbahn von Klaus Steidle begann im Jahr 1985 bei verschiedenen Teams im Kreis Tuttlingen. Unter anderem war der Meßstettener für den SV Deilingen, den SV Renquishausen und den SV Gosheim verantwortlich. Danach folgten verschiedene Trainerstationen im Jugendbereich von der U 14 bis zur U 23 sowie die Tätigkeit als Jugendkoordinator beim SC Pfullendorf. Auch als Interimstrainer in der Regionalliga Südwest war er tätig. Mit der Rückkehr zum SV Renquishausen nach mehr als 30 Jahren schließt sich nun der Kreis seiner bisherigen Trainerkarriere.

Er freue sich auf die neue Aufgabe mit der jungen Truppe des SV Renquishausen sowie auf die Zusammenarbeit mit dem zukünftigen Co-Trainer Marius Butz.

„Klaus Steidle hat den SVR bereits in den 90er-Jahren trainiert und ist ein Mann mit Erfahrung. Mit der A-Lizenz und verschiedenen Stationen im Aktiven- sowie Juniorenbereich bringt er viel Erfahrung mit. Marius Butz kennt das Team aus seiner Tätigkeit als Spielertrainer der letzten Jahre sehr gut und konnte bereits große Erfolge mit dem SVR feiern. Gemeinsam bringen die beiden die idealen Voraussetzungen mit, um unser junges Team weiter voranzubringen und in der Bezirksliga zu etablieren“, sagt Renquishausens Vorsitzender Helmut Müller.

Gleichzeitig bedankt sich der SV Renquishausen beim nach dieser Saison ausscheidenden Co-Trainer Manuel Maier für sein großes Engagement für das Team des SVR. Er stand die letzten drei Jahre als Co-Trainer an der Seite von Spielertrainer Marius Butz am Spielfeldrand und coachte das Team an der Außenlinie.