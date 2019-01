Kirchenchor St. Stephanus bestätigt die Amtsinhaber

Karl-Heinz Ragg ist als zweiter Vorsitzender des Kirchenchores St.Stephanus Renquishausen wiedergewählt worden. Er wurde bei der Hauptversammlung am Freitagabend im Bürgerhaus wie Kassiererin Birgit Stehle, Beisitzerin Veva Stehle und Kassenprüferin Rosemarie Ballier einstimmig im Amt bestätigt.

Die Vorsitzende Anna Maria Lehner umriss in ihrem Bericht das vergangene Vereinsjahr mit seinen Höhen und Tiefen und gab einen Ausblick auf das kommende Jahr. Präses Diakon Karl-Heinz Reiser bedankte sich für die musikalische Gestaltung des kirchlichen Hochfestes und weiterer Feierlichkeiten. In diesem Jahr wird es wegen Personalmangels wieder keine Karfreitagsliturgie in der Gemeinde geben. Da er in diesem Jahr sein 30-jähriges Diakonat feiert, ist eine zentrale Feier mit allen Chören geplant.

500 -Jahrfeier der Renquishauser Kirche wird 2019 ein Höhepunkt

Es folgte der Jahresbericht von Schriftführer Wolfgang Müller und der Kassenbericht von Kassiererin Birgit Stehle. Dass die Kasse des Chores bei ihr in guten Händen ist, bestätigten die Kassenprüfer Rosemarie Ballier und Werner Moser. Bürgermeister Jürgen Zinsmayer fand positive Worte für die Arbeit des Kirchenchores im vergangenen Jahr. Auch Chorleiter Armin Mesle lobte nach einem positiven Jahr die stetig steigende Qualität des Chores. Der Höhepunkt sei die Aufführung der Orchestermesse von Joseph Haydn an Weihnachten gewesen. In diesem Jahr stehen für den Chor mit der 500-Jahrfeier der St.Stephanus-Kirche, dem Dekanatskirchenchortag in Mühlheim und dem Dorffest wieder einige Höhepunkte auf dem Programm.

Dann führte Chorleiter Armin Mesle zusammen mit dem zweiten Vorsitzenden Karl-Heinz Ragg die Sängerehrungen durch. Bei 64 Proben des Chores, der 17 Mal auftrat, kam es zu einer durchschnittlichen Teilnahme von 90 Prozent. Fünf Sängerinnen und Sänger bekamen ein Geschenk: Renate Schilling, Veva Stehle und Werner Moser für zwei Fehlproben, Karl-Heinz Ragg für eine Fehlprobe und Anna Maria Lehner für den lückenlosen Probenbesuch. Chorleiter Armin Mesle, Elisabeth Klaiber und die auswärtigen Sänger Tanja Dreher und Elmar Müller erhielten ebenfalls ein Präsent.