Kirchenchor ist qualitativ gut aufgestellt

Der Kirchenchor „St.Stephanus“-Renquishausen hat bei seiner Hauptversammlung auf ein arbeitsreiches Jahr blicken können. Als Höhepunkte führte die Vorsitzende Anna Maria Lehner die Aufführungen der Orchestermessen bei den kirchlichen Hochfesten und dem 500. Jubiläum der „St.Stephanus“-Kirche an.

Da Präses Diakon Karl-Heinz Reiser aus privaten Gründen an der Versammlung nicht teilnehmen konnte, bedankte sich der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Josef Schilling, bei dem Chor für die Teilnahme und die musikalische Gestaltung der Messen an den kirchlichen Hochfesten. Es seien richtige Konzerte die der Kirchenchor zum Besten gebe, so seine Ausführungen. Bürgermeister Jürgen Zinsmayer bedankte sich beim Kirchenchor für die geleistete qualitativ hochwertige Arbeit im vergangenen Jahr, ohne den Chor sei die Gemeinde um einiges ärmer.

Chorleiter Armin Mesle lobte den Zusammenhalt des Chores: „Wir sind zwar ein kleiner Chor aber qualitativ sehr gut aufgestellt.“ Er bemängelte aber, dass der Probenbesuch im vergangenen Jahr nicht so gut war wie 2018, das sollte wieder besser werden, so sein Appell für dieses Jahr.