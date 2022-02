Julian Maier übernimmt beim Musikverein Renquishausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter Einhaltung der aktuellen Hygiene und Zugangsbeschränkungen fand im Gasthaus „Rössle“ die Generalversammlung des Musikverein Renquishausen statt. Da die Generalversammlung 2021 pandemiebedingt abgesagt werden musste, stand der gesamte Ausschuss zur Wahl und somit die Wahlen im Vordergrund.

Die wichtigste Änderung in der Vorstandschaft war die Wahl von Julian Maier zum neuen 1. Vorsitzenden sowie Simon Finsterle zum neuen 2. Vorsitzenden. Im Amt bestätigt wurde der zweite 1. Vorsitzende Wolfgang Stehle. Neben der Bestätigung von Armin Spitznagel als Kassier und Beate Sauter als Schriftführerin wurden die Ausschussmitglieder Bernd Finsterle, Elias Stehle, Lukas Mattes, Max Maier, Elvira Maier und Heidi Meyer in ihren Ämtern bestätigt. Die bisherige 1. Vorsitzende Elke Weiger bleibt dem Gremium als zusätzliche 2. Vorsitzende erhalten. Für die ausscheidende Lea Hafen wurde David Alber zum stellvertretenden Jugendleiter bestimmt, Jugendleiterin Elisa Kloos wurde wiedergewählt. In den Ausschuss nachrücken wird Viktoria Stehle, die neuen Jugendbeisitzer sind Aurora Schilling und Adrian Stehle.

Trotz erhöhten Ausgaben im Coronajahr 2020 steht der Verein auf soliden Finanzen, im Jahr 2021 konnte Kassier Armin Spitznagel dank einiger Einsparungen und der guten Spendenbereitschaft der Mitglieder eine schwarze Null verzeichnen. Die Aktivitäten der beiden Vereinsjahre 2020 und 2021 wurden von Schriftführerin Beate Sauter zusammengefasst. Dirigent Achim Großmann äußerte sich in der aktuellen Lage zufrieden mit dem Probenbesuch, wünschte sich aber für das Jahr 2022 ein Stück Normalität zurück.

Jugendleiterin Elisa Kloos berichtete über die Aktionen der Jugendlichen. Trotz Einschränkungen konnten einige Veranstaltung durchgeführt werden, des Weiteren besuchten 7 Jugendliche erfolgreich D-Kurse im Seminarzentrum in Spaichingen. Seit der letzten Generalversammlung mussten der Musikverein Renquishausen von den verdienten und langjährigen Mitgliedern Anton Ragg, Hans-Peter Straub, Oswald Leibinger, Georg Rack und Matthias Stehle Abschied nehmen. Allen Verstorbenen durfte der Verein trotz Corona-Beschränkungen musikalisch die letzte Ehre erweisen.

Die Vorstandschaft konnte die Musikanten Julian Maier, Alexander Straub, Dietmar Straub, Edwin Straub, Adrian Stehle und Wolfgang Stehle für sehr guten Probenbesuch ehren. Für das erfolgreiche Absolvieren der Leistungsabzeichen wurde für den D1 Emily Thiel, Aurora Schilling und Stefanie Schilling, für den D2 Janina Stehle, Jonah Alber und Fabian Braun sowie für den D3 Sabrina Braun mit einem Gutschein ausgezeichnet.