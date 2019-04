Jugendtreff: Leander Honer ist neue stellvertretende Vorsitzende

Bei der Jahreshauptversammlung des Jugendtreffs Renquishausen im Bürgerhaus haben die Wahlen einige Änderungen ergeben. So legte Simon Finsterle nach sieben Jahren sein Amt als stellvertretender Vorsitzender nieder, bleibt dem Verein aber als Beisitzer erhalten. Für ihn wurde Leander Honer gewählt.

Ebenfalls nicht mehr zur Wahl stand Kassierer Martin Brieg. Zu seinem Nachfolger wurde Elias Stehle gewählt. Simon Stehle dagegen wurde für eine weitere Amtszeit als erster Vorsitzender von der Versammlung bestätigt. Ebenso die Beisitzer Ruben Grießhaber, Hannes Bantle, Vincent Maier, Matthias Sauter und Leo Sauter sowie die Kassenprüfer Raphael Maier und Sebastian Schilling.

Der Jugendtreff beteiligt sich rege am Vereinsleben. Am 3. Mai findet wieder die Mallorca Opening Party statt und am 17. Mai das Manuel-Dett-Dart-Turnier. Am 14. und 15. Juni steht das Langarmfest an und am 2. Oktober das Oktoberfest im Jugendraum. Zum Ende des Jahres gibt es am 18. Oktober ein öffentliches Binokelturnier im Jugendtreff und am 6. Dezember eine Nikolausparty im Jugendtreff.