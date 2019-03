Mit unveränderter Führungsmannschaft geht der Gesangverein Renquishausen in ein neues Vereinsjahr. Bei den Wahlen in der Hauptversammlung am Samstag im Gasthaus „Rössle“ wurde die Vorstandschaft einstimmig in ihren Ämtern bestätigt, als erster Vorsitzender wurde Stefan Moser wieder gewählt, ebenso Kassier Reinhold Stehle, Kulturwart Uwe Stehle, die Beisitzer Maria Huggle, Werner Moser, Karl-Heinz Ragg, Lore Nestel, Christof Mattes und Kassenprüfer Bruno Schotkowski.

Mit dem Lied von Friedrich Silcher „Frisch gesungen“ eröffnete der Männerchor die 98.Hauptversammlung. Zum Gedenken an verstorbene Mitglieder intonierte der Chor den „Schottischen Bardenchor“.

Vorsitzender Stefan Moser umriss in kurzen Zügen die Vereinsstruktur: Der Verein verzeichnet 151 Mitglieder, davon 33 Aktive im gemischten Chor. Das Durchschnittsalter im Verein beträgt 53,4 Jahre. Für die Leitung des zur Zeit pausierenden Kinderchor konnte noch keine Lösung gefunden werden.

Im vergangenen Jahr beteiligte sich der Chor beim Konzert zum Jubiläum 150 Jahre MGV-Bubsheim, in der Gemeinde veranstaltete er das Adventskonzert in der St. Stephanus-Kirche, war am Volkstrauertag und beim Kinderferienprogramm präsent. Für 2019 stehen wieder einige Veranstaltungen auf dem Programm, so die Teilnahme beim Jubiläum 500 Jahre Ersterwähnung der „St.Stephanus“-Kirche, das Dorffest und die Aufführung des Weihnachtstheaters. Das eigene Jubiläum zum 100-jährige Bestehen wirft bereits seine Schatten voraus, erste Planungen haben begonnen.

Das komplette Jahresgeschehen des Vereins brachte Schriftführer Wolfgang Müller auf den Punkt. Den Kassenbericht legte Kassierer Reinhold Stehle der Versammlung vor.

Feinen Chorklang erarbeitet

Chorleiterin Ursula Riehm führte aus, dass der Chor einen sehr feinen Klang ausgearbeitet hat, dies sei beim Adventskonzert sehr gut herausgekommen. Während ihrer Krankheit in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres leitete Ehrendirigent Sigfried Stehle den Chor, dafür bedankte sie sich herzlich. Auch die Zusammenarbeit mit dem Kirchenchor klappe sehr gut.

Für das kommende Jahr steht ein Konzert „Gang durch Deutschland“ – eine Hommage an das deutsche Volkslied – auf dem Programm. Die Entlastung der Vorstandschaft nahm Bürgermeister Jürgen Zinsmayer vor. Er bedankte sich beim Verein für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr, der Verein habe sich wieder stabilisiert und erholt und erfüllt seine Funktion in der Gemeinde.

Für vorbildlichen Probenbesuch wurden sechs Sängerinnen und Sänger geehrt: für vier Fehlproben Theresia Stehle, drei Fehlproben hatten Lore Nestel, Anna Maria Lehner und Annedore Schilling und zwei Maria Huggle und Werner Moser Sie erhielten jeweils ein Vesperpräsent.