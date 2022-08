Höhenflug: Musikverein Renquishausen on Tour

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor einer malerischen Bergkulisse auf 1900 Meter Seehöhe startete der MV Renquishausen auf dem Berghof Golm in den Musiksommer 2022.

Die Idee hinter dem Ausflug war, mit Hilfe des Coronaförderprogramms „impuls“, einen musikalischen Neustart zu initiieren. 42 Musikerinnen und Musiker nahmen an diesem Neustart teil.

Mit zwei Bussen fuhren die knapp 70 Ausflugsteilnehmer von Renquishausen nach Vandans in Österreich. Die erste Herausforderung war, die gesamte musikalische Ausrüstung inklusive der Gesangsanlage in Gondeln auf den Berghof Golm zu transportieren. Am Nachmittag unterhielten die mitgereisten Musikanten auf der Panoramabergterrasse die verschiedenen Wandergruppen während ihres dreistündigen Auftritts mit einem Mix aus Polka, Marschmusik, moderner Literatur und Gesangsstücken. Die tolle Bergkulisse und das herrliche Sommerwetter werden alle sicher noch lange in schöner Erinnerung behalten.

Nach einer kleinen Verschnaufpause, je nach Belieben der Teilnehmer bei einer kleinen Bergtour, am Wasserspielplatz oder einfach bei einem Aperitif, folgte das gemeinsame Abendessen.

Bei Spiel und Spaß, organisiert vom Schlagzeugregister, wurden die einzelnen Register auf die Probe gestellt und der gesellige Teil brachte allen eine gute Unterhaltung bis tief in die Nacht.

Nach einem ausgiebigen Frühstück folgte ein kurzer gemeinsamer musikalischer Morgengruß auf der Terrasse. Der Sonntag war dann für alle zur freien Verfügung gedacht. Kleine Wandertouren, ein gemütlicher Hüttentag oder das Programm für die jüngsten Teilnehmer mit Golmi-Forscherpfad, Rutschenspaß und Alpine-Coaster wurden gerne genutzt.

Rundum zufrieden und mit neuem musikalischem Elan versorgt, trat die Musikantenfamilie mit ihren mitgereisten Schlachtenbummlern gegen 16 Uhr die Heimreise an.