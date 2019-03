Der SV Renquishausen und der FSV Denkingen haben sich im Heuberg-Derby in der Fußball-Kreisliga A Staffel 2 mit einem 2:2 (1:1)-Unentschieden getrennt. Da Spitzenreiter FSV Schwenningen in Kolbingen ebenfalls nur Remis spielte, bleibt es zwar beim Drei-Punkte-Abstand, doch dazwischen hat sich der SV Tuning mit einem 5:0-Sieg gegen die Trossinger Zweite auf Platz zwei geschoben.

Die Partie musste mit einer Verspätung von 45 Minuten beginnen, da der gemeldete Schiedsrichter nicht erschienen war. Kurzerhand sprang Renquishausens Referee Clemens Grießhaber ein – nicht gerade zur Freude des FSV Denkingen.

Der Gast schockte den Gastgeber bereits in der zweiten Spielminute, als ein Befreiungsschlag der Renquishausener zu kurz geriet und direkt vor die Füße des Gegners fiel. Den ersten Schuss konnte SVR-Keeper noch abwehren, gegen den Abstauber von Andreas Patzak war Mario Genter jedoch machtlos. So stand es 0:1 für Denkingen, das aggressiv und forsch begonnen hatte. Der SV hatte Probleme im Spielaufbau, den Ball zu kontrollieren und brachte sich immer wieder selbst mit zu kurzen oder verkorksten Abschlägen in die Bredouille. Allein der FSV konnte daraus kein weiteres Kapital schlagen. Renquishausen fing sich und ließ den Ball auf dem holprigen Geläuf – so gut es ging – laufen. Mit der schönsten Aktion des Tages glich der Gastgeber dann in der 24. aus. Mit einer tollen Kombination und einem Steilpass auf die linke Seite spielte der SV den Gegner in hohem Tempo aus. Florian Beck schickte Csaba Nagy auf die Reise, dessen scharfe Hereingabe nahm SVR-Spielertrainer Marius Butz direkt ab und donnerte das Leder unhaltbar ins rechte untere Eck. Renquishausen hatte nun mehr vom Spiel, doch die Aktionen waren nicht zwingend genug. Zudem verwehrte der Schiedsrichter dem Gast zwei Strafstöße – einmal wegen einer missglückten Grätsche im SVR-Strafraum und einmal wegen Handspiels. FSV-Trainer Marc Marquart haderte nach dem Spiel: „Hätten wir diese beiden Elfmeter bekommen, wären wir hier wohl als Sieger vom Platz gegangen.“

Mit dem 1:1 ging es in die Pause. Hernach drängten beide Mannschaften auf den Sieg. Die Folge: viele harte Zweikämpfe, Hektik und Unruhe. Renquishausen hatte sich besser im Griff, Denkingen versuchte weiter mitzuspielen. So entwickelte sich ein munteres Spiel mit Chancen auf beiden Seiten – mit mehr oder minder Gefahr für die Gehäuse der beiden Teams.

In der 74. Minute sah es so aus, als sei der SV Renquishausen auf der Siegerstraße. Der FSV Denkingen schwächelte, die Kräfte ließen nach, Renquishausen spielte mutig nach vorn. Drei Minuten zuvor hatte SVR-Spielertrainer Marius Butz mit seinem zweiten Tor des Tages seine Mannschaft nach einer sehenswerten Kombination über Florian Beck erzielt, der sich rechts im Strafraum durchtankte und auf Butz durchsteckte, der den Ball nur noch in die Maschen drücken musste.

Doch wie aus dem Nichts fiel nach der Führung der Gastgeber der Ausgleich für Denkingen aus der Kategorie Kuriositätenkabinett. Die Abwehr des SV Renquishausen bekam den Ball nicht geklärt, der im hohen Bogen im Gewühl auf dem Kopf von Heiko Klumpp (74.) landete, der die Kugel mit Übersicht über den Torhüter ins lange Eck zum 2:2 bugsierte. Bis zum Schlusspfiff passierte dann nicht mehr viel.