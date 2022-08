Gullenzunft Renquishausen ehrt langjährige Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende vom 20. und 21. August konnte die Gullenzunft aus Renquishausen ihr 70-jähriges Bestehen feiern.

Während Corona einen Festakt in einem Zelt im Frühjahr noch verhindert hat, konnte dies nun mit einem Festakt im Sommer nachgeholt werden.

Am Samstagabend wurden in feierlichem Rahmen die Ehrungen für 10, 25, 30, 40 und 70 Jahre verliehen. Die traditionellen Orden in verschiedenen Ausführungen wurden durch Zunftmeisterin Jana Klostermann und Vorstand Steffen Schilling überreicht.

Ein besonderes Geschenk hatte die Gullenzunft für die beiden Gründungsmitglieder Alois Rack und Stanislaus Maier parat. Die beiden Geehrten erhielten langanhaltenden Applaus für ihre Vereinstreue und wussten noch die ein oder andere interessante Anekdote über die Gründung des Vereins und die damaligen Verhältnisse.

Die Gullenzunft, als älteste der Ringzünfte der Narrenfreunde Heuberg, blickte während des Programms noch auf weitere Highlights der Vereinsgeschichte zurück.

Im Anschluss an das Programm fand noch eine Partynacht mit DJ statt, während am Sonntagmorgen ein Gottesdienst im Festzelt folgte. Dem Mittagessen im Festzelt, umrahmt vom Musikverein Renquishausen, folgte das traditionelle Hans-Werner-Hafen Gedächtnisturnier der Narrenfreunde.

Hier messen sich die einzelnen Zünfte in den verschiedensten Disziplinen. Den begehrten Wanderpokal holte sich der Narrenverein aus Bärenthal.