Fußballbezirk heißt Bambini willkommen

„Willkommen beim Fußball“, so lautet das Motto des ersten Bambini-Spieltags im Bezirk Schwarzwald im Spieljahr 2019/20. Das Motto wurde bewusst gewählt, schließlich treten nach den Sommerferien viele Kinder neu in Vereine ein, um Fußball zu spielen.

Dies gilt insbesondere für Fünf- und Sechsjährige. Bambini, so nennt der WFV seine jüngste Altersklasse (Jahrgang 2013 und jünger). „Sie sind die Zielgruppe, die wir mit unserer verbandsweiten Aktion zu Saisonbeginn erreichen wollen“, so Verbandsjugendleiter Michael Supper. Der WFV und seine Vereine freuen sich über die „Neuzugänge“ und wollen die jüngsten Kicker an ihrem ersten Spieltag willkommen heißen und mit einem Geschenk versehen auf die „Reise“ durch deren erste Saison schicken.

„Fußball ist für Kinder ein toller Sport“, erklärt Bezirksjugendleiterin Monika Alt. „Es soll kindgerecht trainiert, aber auch kindgerecht gespielt werden, so will es unsere Kinderfußball-Philosophie“, so Monika Alt. Die Spielform „3 gegen 3“ auf vielen kleinen Feldern bietet dafür größtmögliche Flexibilität. „Unglaublich, wie viele Kinder sich gleichzeitig auf einem Rasenplatz, wo üblicherweise 11 gegen 11 gespielt wird, austoben können“, sagt Instruktor Hardy Dinger.

Im Bezirk Schwarzwald findet der erste Bambini-Spieltag am Samstag, 21. September, auf dem Sportgelände des SV Renquishausen für die Vereine im Kreis Tuttlingen und am Samstag, 28. September, auf dem Sportgelände des FV 08 Rottweil (Stadion) für die Vereine im Kreis Rottweil statt. Beginn ist jeweils um 11 Uhr. Kinder, die bereits im Verein Mitglied sind, wurden über die offizielle Meldung ihrer Mannschaften zum Spielbetrieb der neuen Saison für Spieltag eins berücksichtigt. Jungen und Mädchen, die sich noch keinem Verein angeschlossen haben, können sich bei Bezirksjugendleiterin Monika Alt, E-Mail: Monika.alt@bezirk- schwarzwald.de für „Willkommen beim Fußball“ anmelden.

„Ein offener Zugang ist uns wichtig“, erklärt Helmut Ebermann, im Verbandsjugendausschuss für Kinderfußball zuständig. „Es geht darum, noch unentschlossenen Kindern, die sich bisher noch für keine Sportart entschieden haben, an diesem Tag die Möglichkeit zu geben, Fußball auszuprobieren.“

Vor dem ersten Spieltag findet für alle Vereine des Kreises Tuttlingen am Samstag um 10 Uhr im Sportheim des SV Renquishausen sowie für den Kreis Rottweil am 28. September um 10 Uhr im Schulungsraum des FV 08 Rottweil eine Kurzschulung für Trainer mit Infos zum Bambini-Spielbetrieb sowie dem 1. Spieltag mit seinem Motto „Willkommen beim Fußball“ statt.