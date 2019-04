FSV Schwenningen siegt im Hagelschauer

Der SV Renquishausen hat sein Heimspiel gegen die FSV Schwenningen mit 0:3 (0:1) verloren. Mit dem Auswärtsdreier erklomm die Mannschaft von Trainer Almir Smakovic die Tabellenspitze, weil Spitzenreiter SV Tuningen beim SV Wurmlingen patzte. Der SV Renquishausen bleibt nach dem „verhagelten“ Spiel auf dem vierten Platz.

Die FSV Schwenningen begann druckvoll, setzte die zweitbeste Abwehr der Liga permanent unter Druck und erstickte alle Versuche Renquishausens im Keim, das Spiel aufzubauen. Die Truppe um den verletzten SV-Spielertrainer und besten Torschützen Marius Butz (25 Tore) und ohne den ebenfalls verletzten Florian Beck stand gegen die spielstarken Gäste tief gestaffelt. Trotzdem sorgte Schwenningen in den ersten Minuten für mächtig Alarm in der Abwehr der Gastgeber.

Bereits in der zweiten Spielminute musste Renquishausen Torhüter Mario Gentner mit einer Glanzparade einen satten Schuss aus 22 Metern entschärfen. Die Szene war gerade geklärt, als eine scharfe Hereingabe von FSV-Stürmer Dimitri Bärwald über links die SV-Abwehr überforderte, aber die FSV den Ball aus neun Metern nicht an SV-Torhüter Gentner vorbeibrachte. Nur fünf Minuten später war der SV-Keeper dann aber machtlos, denn der Schuss von Schwenningens Dogukan Albayrak (7. Minute) aus gut 30 Metern war leicht abgefälscht und fiel ins linke Toreck zum 1:0 für die FSV Schwenningen.

Schwenningen lässt Ball laufen

Nach einer Viertelstunde erspielte sich Renquishausen etwas mehr Spielanteile. Doch die FSV ließ den Ball gut laufen und baute ihre Angriffe in Ruhe auf. Renquishausen hingegen konnte den Ball kaum mehr als über drei Stationen halten und gab das Leder beim Spiel nach vorn zu schnell weg. Schwenningen versuchte, das Mittelfeld schnell und mit Pässen in die Spitze schnell zu überbrücken, was ein ums andere Mal sehenswert gelang.

In der 24. Minute klärte die Hintermannschaft des SV eine Flanke der FSV von links zu kurz, den Abpraller jagte Domagoj Rugle über das Gebälk. Renquishausen agiler Stürmer Leon Bosnjak hatte in der 27. Minute den Ausgleich auf dem Fuß. Nach einer Flanke von der linken Seite konnte die FSV die Situation nicht klären. Der Ball landete vor Bosnjaks Füßen, der die Kugel aus neun Metern knapp am Tor vorbeidrosch. Sieben Minuten später konnte der Gast eine erneut Konfusion in der SV-Hintermannschaft nicht nutzen, die eine Flanke von rechts unterschätzt hatte. Der Nachschuss aus dem Hinterhalt verfehlte nur knapp den Kasten der Gastgeber. Kurz vor der Pause pfiff Schiedsrichter Andreas Janz das vermeintliche 0:2 für die FSV wegen Abseits ab. Vorausgegangen war ein schnell kombinierter Angriff der Gäste.

Nach der Halbzeitpause ging die Butz-Elf selbstbewusster zu Werke und übernahm nun mehr die Kontrolle über die Partie. Etwas überraschend fiel dann das 0:2. Eine scharf geschlagene Flanke von Bärwald von der linken Seite ließ Domagoj Rugle in der 55. Minute über seinen Schädel ins lange Eck rutschen. Nur eine Minute später wäre um ein Haar mit einer Kopie der Szene, die zum 0:2 führte, das 0:3 gefallen. Doch der Kopfball von Schwenningens Albayrak landete in den Armen von SV-Keeper Gentner.

In der 70. Minute half die Abwehr des Renquishausen beim 0:3 kräftig mit. Eine Flanke von links bekam die SV-Hintermannschaft nicht geklärt, sodass Schwenningens Yasin Ulus den Ball mit dem Rücken zum Tor mühelos annehmen und mit einem Drehschuss aus 16 Metern in die Maschen hämmern konnte. Eine Minute zuvor war FSV-Stürmer Albayrak nach einem Abwehrfehler fast zu seinem zweiten Tor gekommen, schloss dann aber zu langsam ab und wurde von der SV-Abwehr noch abgeblockt.

Renquishausen steckte auch nach dem erneuten Rückschlag nicht auf und hatte sogar noch zwei glasklare Torchancen. In der 82. Minute schaffte Ruben Grießhaber nach einer schönen Kombination auch mit zwei Versuchen es nicht, die Kugel im FSV-Gehäuse unterbringen. Und in der 87. Minute scheiterte der eingewechselte Helmut Müller freistehend an FSV-Keeper Smakovic.

Trainerstimmen zum Spiel

Almir Smakovic, Trainer der FSV Schwenningen: „Wir haben heute wenig zugelassen und gut den Ball gehalten. Heute haben wir etwas langsamer als sonst gespielt. Renuqishausen haben zwei wichtige Spieler gefehlt, das hat man gemerkt. Aber das war ein kompaktes und gutes Spiel von uns. Wir haben verdient gewonnen.“

Marius Butz, Trainer des SV Renquishausen: „In der Anfangsphase war Schwenningen klar aggressiver und wir nicht richtig im Spiel. Je länger das Spiel dann ging, hatten wir die Situation eigentlich ganz gut im Griff. Unsere kämpferische Leistung hat gestimmt. Alles in allem war die Leistung meiner Mannschaft okay. Die Schwenninger waren einen Tick aggressiver und gieriger im Spiel nach vorn, um Tore zu erzielen.“