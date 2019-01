Für Gardetanz braucht es Ausdauer und Beweglichkeit

Auf die komplizierte Schrittfolge achten, das gestreckte Bein im Rhytmus der Musik nach oben schwingen und dabei stets ein breites Lächeln auf den Lippen tragen – gar nicht so einfach. „Ja, Gardetanz ist anstrengender, als viele denken“, sagt Julia Fleckenstein. Zweimal die Woche trainiert sie die Gardegruppe der Gullenzunft Renquishausen – und das so erfolgreich, dass die Tänzerinnen in dieser Saison bei Wettbewerben bereits einige Preise abräumen konnten.

Aktuell, zur Fasnet, haben die Gardetänzerinnen Hochsaison. Spätestens seit dem ersten Auftritt Anfang Januar sitze die Choreografie bei ihren Mädels perfekt, sagt Yvonne Dett zufrieden, die die Garde gemeinsam mit Julia Fleckenstein trainiert. „Das sind jetzt eigentlich nur noch Kleinigkeiten, an denen gefeilt werden muss“, fügt sie hinzu. Schließlich gönnen sich die Gardetänzerinnen nur nach der Fasnet eine kurze Pause, ansonsten wird das ganze Jahr über trainiert.

Zweimal pro Woche geht es für die Tänzerinnen der Gullenzunft-Garde aus Renquishausen zum Training in die Mehrzweckhalle. Schließlich steckt hinter der aufwändigen Choreografie viel Arbeit – und eine ganze Menge Ausdauer und Beweglichkeit. Wir haben die Gardegruppe beim Training besucht.

Denn damit der rund sechs Minuten lange Tanz am Ende auf der Bühne etwas hermacht, braucht es viel Übung: „Man braucht Ausdauer, und ein bisschen sportlich sollte man auch sein, es sind ja auch Elemente aus der Akrobatik oder vom Turnen dabei, zum Beispiel ein Rad oder ein Spagat“, erklärt Fleckenstein.

Währenddessen haben die Mädchen bereits blaue Matten auf dem Boden der Mehrzweckhalle ausgebreitet, auf denen sie sich aufwärmen und dehnen. Insgesamt 13 Tänzerinnen im Alter von 16 bis 24 Jahren sind derzeit Teil der Gardegruppe. „Beim Training sind wir aber eigentlich nie vollständig, viele studieren noch“, sagt Julia Fleckenstein. „Heute zum Beispiel sind wir nur fünf.“ Die Grundlagen des Gardetanzes haben fast alle von ihnen bereits in der Teenie-Garde gelernt, bei der Mädchen von elf bis 15 Jahren teilnehmen können. Und die meisten seien davor sogar schon in der Kindergarde gewesen, fügt die Trainerin hinzu: „Man wächst damit auf.“

Zweimal die Woche geht’s für die Garde Renquishausen zum Training in die Mehrzweckhalle. (Foto: Linda Egger)

Die Choreografie klügeln Julia Fleckenstein und Yvonne Dett jedes Jahr neu aus, schließlich wolle man sich damit auch von anderen Gruppen abheben – und sich mit ihnen messen, zum Beispiel bei Wettbewerben. Meist von Narrenzünften aus der Region veranstaltet, treten dabei verschiedene Gardegruppen an und werden von einer Jury bewertet. An drei solcher Wettbewerbe hat die Garde Renquishausen in dieser Saison schon teilgenommen – und zwar erfolgreich.

Kreativität und Ausstrahlung werden bewertet

In Deilingen und Heinstetten gab es jeweils einen zweiten Platz, in Ringingen gelang sogar der Sieg. „Das motiviert schon, neben den regulären Auftritten bei Fasnetsveranstaltungen stehen die Wettbewerbe im Vordergrund“, erklärt Fleckenstein. Punkte gibt es bei den Wettbewerben beispielsweise für die Kreativität bei der Choreografie, die Ausstrahlung und dafür, ob die Figuren synchron sind.

Im Gegensatz zu den schlichten, schwarzen Sportklamotten, die die Mädchen im Training tragen, geht es bei Auftritten jedoch deutlich farbenfroher zu: Dann wird die typische rot-weiße Uniform mit weißen Tanzschuhen und Hut aus dem Schrank geholt. Der letzte Wettbewerb steht am 9. Februar in Frittlingen an, dann wollen die Mädchen ihre Erfolgsserie fortsetzen. Den Nervenkitzel spüren sie jetzt schon: „Vor Wettbewerben ist man schon immer ziemlich aufgeregt, schon lange vorher“, erzählt die 19-jährige Anna Honer. Bisher seien sie jedenfalls sehr zufrieden mit ihrer Leistung, sind sich alle anwesenden Tänzerinnen einig. Mitmachen dürfen theoretisch übrigens auch Männer – „das hat es bei uns aber leider noch nie gegeben“, sagt Julia Fleckenstein und lacht.