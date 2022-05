Erstkommunion in Renquishausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Bei mir bist Du groß!“ feierten sieben Kinder am 1. Mai in der St. Stephanuskirche Renquishausen die 1. Heilige Kommunion. Der Musikverein Renquishausen begleitete die Kinder mit Marschmusik in die Kirche. In einem festlichen Gottesdienst, der von Gerd Alber am Keyboard und Lukas Mattes an der Orgel musikalisch gestaltet wurde, lud Pfarrer Gerwin Klose die Kinder zum ersten Mal zur Feier der Eucharistie um den Altar ein. Im Bild, von links: Pfarrer Gerwin Klose, Finn Schilling, Neo Bacher, Justin Gneist, Pius Mattes, Luna Hipp, Lara Schempp, Leni Hipp. Foto: Stephanuskirche