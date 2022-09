Ein Überblick zum Kinderferienprogramm Renquishausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Ferien sind vorbei und damit auch das Renquishausemer Kinderferienprogramm. Wir blicken auf vierzehn Nachmittage mit spannenden, lustigen, sportlichen und kreativen Programmen zurück.

Zum Auftakt des Ferienprogramms stand am 2. August die heimatkundliche Wanderung mit Josef Schilling auf dem Programm. Direkt am nächsten Tag durften die Kinder mit Edith Weinbrenner und ihrem engagierten Team alte Ziegel bemalen. Noch in derselben Woche wurden die Kinder zu einer Führung in der Kolbinger Höhle eingeladen. Mit 41 Kindern und 20 Eltern war die Besichtigung der meistbesuchte Programmpunkt in diesem Jahr.

Eine Woche später suchte die Bücherei für ihr Programm Spürnasen für spannende Detektiv-Geschichten. Auch der Mädelsmittag und der Kino-Tag im Jugendraum war ein voller Erfolg. Beim Musikverein durften die Kinder Musikinstrumente basteln und sich kreativ und musikalisch austoben. Die neue Tanzgruppe lud die Kinder zu einem Nachmittag mit „Modern Dance“ ein. Mit abwechslungsreicher Musik, Tanzspiele und Geschichten konnten die Kinder tanzen und Spaß an Bewegung zur Musik haben.

Siglinde Beck aus Bärenthal lud alle Hausemer Kinder Ende August zu einer Alpaka-Wanderung auf dem Gnadenweiler ein. Wie jedes Jahr gab es auch einen Kinderbibelnachmittag mit anschließender Andacht mit Pastoralreferentin Jutta Krause. Beim Obst- und Gartenbauverein durften 24 Kinder ab sechs Jahren aus alten Besen und Klamotten eine Vogelscheuche basteln. Wer genau hinschaut, kann im Herbst nun so einige Vogelscheuchen in den Gärten von Renquishausen bewundern.

Für den Kinderflohmarkt am vorletzten Ferienwochenende hatten die Kinder mit ihren Eltern allerhand Spielsachen aussortiert und zeigten sich mit ihrem Verkauf sehr zufrieden. In der letzten Ferienwoche durften über 30 Kinder und ihre Eltern zusammen mit Herrn Kremer vom Amt für Energie, Abfallwirtschaft und Straßen die Mülldeponie in Talheim besichtigen. Zu guter Letzt lud die Feuerwehr zu einem Mittag „Rund ums Wasser“ ein. Die Kinder erhielten unter anderem eine Brandschutz-Einführung, durften einen Ball mit dem Wasserschlauch befördern und natürlich das Feuerwehrauto begutachten.

Ein großer Dank gilt allen Vereinen, Verantwortlichen und Mithelfenden für die tolle Gestaltung der einzelnen Programmpunkte. Bilder sind demnächst auf der Homepage der Gemeinde Renquishausen zu finden.