Ein lustig, leichter und frivoler Dreiakter

Der Musikverein Renquishausen hat am zweiten Weihnachtsfeiertag den Dreiakter „Fast wie Früher“ von Bernd Gombold im Gemeindezentrum von Renquishausen aufgeführt. Zu Beginn spielte die Jugendkapelle des Musikvereins unter Leitung von Achim Großmann weihnachtliche Weisen. Unter der Leitung von Ehrenvorsitzendem Paul Mattes zeigten die acht Akteure des Musikvereins ihr schauspielerisches Können, was die Zuhörer mit viel Lachen und Applaus belohnten.

Zum Inhalt: Dem Landwirtsehepaar Sabine und Anton Berger (alias Beate Sauter und Edwin Straub) steht das Wasser bis zum Hals, denn der veraltete Hof macht nur noch Verluste. Doch die Lösungsansätze könnten unterschiedlicher nicht sein: Anton träumt von einer millionenschweren Betriebserweiterung, doch seine Frau Sabine möchte lieber „Ferien auf dem Bauernhof“ mit Wohlfühl-Massagen und Wellness anbieten. Beide haben auch schon für ihre Illusionen die Weichen gestellt. Anton hat die Betriebserweiterung beim Landwirtschaftsamt angemeldet und Sabine einen Kurs als Gesundheitspraktikerin absolviert. Sie hat bereits die Milchkammer in einen Massagesalon umgewandelt.

Nun tritt der windige Immobilienmakler Stefan (alias Franz-Josef Mattes) auf den Plan. Er plant, aus dem beschaulichen Hof ein Touristenzentrum mit riesigen Bettenburgen und Wellnessbereich zu machen. Der Immobilienmakler Stefan offeriert der Bäuerin Sabine die Ankunft eines Testkandidaten für den Wellnessbereich, dies führt zu einem großen Durcheinander. Die einzige, die daran Freude hat, ist die Oma (alias Marlies Stehle), die mit ihren Sprüchen alle zur Verzweiflung treibt. Als erster bekommt es Fritz (alias Mario Heinemann), der als „Altlediger“ auf der Suche nach einer guten Partie, der Tochter des Landwirtsehepaars (alias Jana Maier) ist, zu spüren.

Viel Chaos und ein Happy End

Sabine nimmt Fritz in die umgebaute Milchkammer, doch Anton verkennt die Situation, er meint seine Frau hätte ein Schäferstündchen in der Milchkammer und schmeißt den vermeindlichen Nebenbuhler in die Güllegrube. Zwischenzeitlich erscheint die attraktive Gisela (alias Lore Nestel), eine Beamtin vom Landwirtschaftsamt. Sie soll das Bauvorhaben von Anton unter die Lupe nehmen, doch ihr Interesse gilt vor allem gutgebauten Männern, mit denen sie auch gerne mal ins Heu geht. Nun spitzen sich die Ereignisse zu, zu allem Überfluss prügelt sich Anton im örtlichen Gasthof mit Tommy (alias Armin Ritter), einem Berater vom Amt für Wirtschaftsförderung.

Nach dem ganzen Chaos wendet sich zum Schluss alles zum Guten. Dem Vorhaben des Landwirtsehepaars steht nun nichts mehr im Wege. Damit ihre amourösen Abenteuer nicht aufgedeckt werden, verspricht die „scharfe Gisela“ alle Zuschüsse durchzuboxen und Berater Tommy die Befürwortung zur Erneuerung des Hofes mit Angliederung „Ferien auf dem Bauernhof“ mit Wellnessbereich. Auch Tochter Claudia – sie hatte kein Glück mit ihren Freunden – bekommt das, was sie sich wünscht, endlich einen Freund, nämlich Tommy.

Die zweite Aufführung findet am Samstag, 29. Dezember, um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum Renquishausen statt. Einlass ist um 18 Uhr.