Der traditionelle Kameradschaftsabend der Feuerwehr Renquishausen hat kürzlich im Sportheim stattgefunden – mit dem traditionellen Rehessen.

Im Verlauf des Abends konnten Kommandant Raimund Müller und der stellvertretende Kreisbrandmeister Fritz Frey verdiente Feuerwehrmänner für langjährigen aktiven Feuerwehrdienst ehren. Für 15 Jahre aktiven Dienst wurden Manuel Rack und Winfried Leibinger geehrt. Beide begannen ihren Dienst in der Jugendfeuerwehr und durchliefen mehrere Lehrgänge als Sprechfunker, Atemschutzträger, Maschinist und Truppführer.

Für 20 Jahre wurde Thomas Öffinger geehrt. Er trat 1999 in die Freiwillige Feuerwehr Heinstetten ein, absolvierte mehrere Lehrgänge und Leistungsabzeichen in Bronze und Silber. Seit einem Jahr ist er stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Renquishausen.

Für 30 Jahre Dienst bei der Feuerwehr wurden Frank Stehle und Hans-Martin Schilling geehrt. Auch sie durchliefen mehrere Ausbildungen und absolvierten Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold.

Für 40 Jahre wurde Karl Schilling geehrt. Er war bei der ersten Gruppe dabei, die das Leistungsabzeichen in Bronze und Silber ablegte. Zudem absolvierte er mehrere Ausbildungen und sein organisatorische Talent für Küche und Feste wird bei der Feuerwehr hoch geschätzt. Er wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Die letzte Ehrung des Abends erfuhr Ernst Heinemann, seit 38 Jahren in der Einsatzabteilung. 22 Jahre lang führte er die Wehr in Renquishausen als Kommandant. Auch er holte mehrere Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold. In seine Kommandantenzeit fällt die Anschaffung des Einsatzfahrzeugs LF10/6.

Seit 10 Jahren ist er Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Tuttlingen. Auf Beschluss des Gemeinderates wurde Heinemann zum Ehrenkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr -Renquishausen ernannt.