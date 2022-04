Brigitte Wagner stellt in der Galerie Tabak aus

Die Galerie Tabak in Renquishausen im Bürgerhaus, Burgerstraße 9, öffnet wieder und zeigt ab dem Sonntag, 10. April, eine Ausstellung mit Werken von Brigitte Wagner. Vernissage ist um 11 Uhr und wird vom Jugendorchester musikalisch umrahmt. Die Ausstellung ist bis zum 22. Mia mittwochs und am Wochenende geöffnet. Zieten sind von 15 bis 17 Uhr am Mittwoch und am Samstag und von 11 bis 17 Uhr am Sonntag. Brigitte Wagner ist hierbei keine Unbekannte, war sie doch jahrelang die Kuratorin der Galerie Tabak und hat wesentlich dazu beigetragen, den überregionalen Ruf der Galerie zu begründen. Im Studium an der Akademie für Bildende Kunst in Stuttgart bei Gunter Böhmer war Zeichnen und Illustrieren das Programm. Die Liebe zur Linie, zur Feder wurde gefestigt. Schließlich als Graphikerin selbstständig arbeitend, kam immer mehr das Bedürfnis, diese Linie zu einer klaren Form zu führen als abstrahierendes Element, zum Beispiel in der Landschaftsdarstellung. Den Inhalt durch die Form zur größtmöglichen Aussage zu bringen, war das Ziel. Die Kaltnadel erwies sich als das Mittel, dieses Ziel zu erreichen.Ohne Korrekturmöglichkeit, genau wissend, wo die Linie gegraben werden muss. Die Formen entstehen dadurch ohne Zufälle, wie dies die Ätzung ermöglicht, klar und entschieden, den Widerstand der Kupferplatte überwindend. Das eröffnet ihr die Möglichkeit, zu einer ureigenen Aussage zu kommen.

Die ausgestellten Werke sind hierbei weitgehend dem Publikum noch nicht bekannt und überzeugen einmal mehr durch die Genauigkeit, das handwerkliche Können aber auch die Lust zarte und kräftige Linien in einem Arbeitsgang zu erreichen und damit zu Formen als zentrale Herausforderung.