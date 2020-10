Einen gehörigen Knall hat es in der Nacht zum Sonntag in Renquishausen gegeben. Gegen 4 Uhr war in der Goethestraße ein Böller in einem Briefkasten explodiert. Wie die Polizei berichtet, handelte es sich bei dem Böller wohl um ein Modell, das in Deutschland nicht zugelassen ist. Die Explosion war demnach so stark, dass der Briefkasten von der Fassade gerissen und gegen ein geparktes Auto geschleudert wurde. Teile des Briefkastens lagen bis zu 15 Meter von der Hausfassade entfernt. Die Polizei ermittelt nun gegen einen 32-jährigen Verdächtigen, der die Sprengstoffexplosion herbeigeführt haben soll und der von der Überwachungskamera des Hausbesitzers gefilmt worden war. Den Schaden an der Fassade und am Auto beziffert die Polizei auf rund 2000 Euro.