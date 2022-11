Bildung ist der Schlüssel aus der Not

Während in Deutschland steigende Energiepreise und eine aktuelle Inflationsrate von 10,4 Prozent den Menschen einiges abverlangen, sieht es in anderen Regionen dieser Welt viel schlimmer aus. In Afrika treffen die aktuellen Krisen die Menschen noch viel härter, gehen an das Lebensnotwendigste.

Im Norden Ghanas, direkt an der Grenze zu Burkina Faso, liegt Charikpong-Saan. Die Region gehört ohnehin zu den ärmsten des Landes, doch nun verschlimmert sich die Lage der Menschen angesichts einer Inflationsrate von 40 Prozent immer weiter, wie Anja Kloos aus Renquishausen berichtet.

„Die Lebensmittelpreise verdoppeln sich alle zwei Wochen.“

Zusammen mit Tatjana und Viktoria Stehle, Agathe Maier, Ulrike Rack, Lydia Schilling, Verena Stehle, Daniela Rack und Elisa Kloss unterstützt sie ein Projekt des Pfarrers Bonaventure Kambotuu, der dort 1995 eine Schule gebaut und seitdem das Angebot an Betreuung und Ausbildung immer weiter ausgebaut hat - von Kindergarten bis Senior High.

Mit Spenden ein halbes Jahr die Schulspeisung finanziert

Bereits im vergangenen Jahr hat die Spendenaktion unserer Zeitung „Helfen bringt Freude“ das Projekt in Ghana unterstützt. Mit dem Geld habe man die Schulspeisung bis Ende Juni finanziert, erzählt Kloos. So habe es für jedes Kind wenigstens eine warme Mahlzeit am Tag gegeben, bis im Juli die Regenzeit begonnen und sich dadurch die Versorgung wieder verbessert habe. „Das war auch bitter notwendig“, sagt Kloos, die dankbar für die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser ist.

Umso mehr freuen sich sie und ihre Mitstreiterinnen von der katholischen Kirchengemeinde in Renquishausen, dass das Projekt auch bei der diesjährigen Spendenaktion bedacht wird.

Geld für Reparatur des Notstromaggregats

Was sie mit dem Geld machen, weiß Kloos auch schon. Zunächst soll damit die Reparatur des dortigen Notstromaggregats finanziert werden. Zwar gibt es seit 2016 Strom auf dem Gelände. Allerdings: „Der Strom fällt häufig aus. Und nicht mal fünf Minuten, sondern auch mehrere Tage am Stück.“

Mit dem Notstromaggregat sei es immerhin möglich, zwei Stunden pro Tag für die Büroarbeit Strom zu haben und die Kühlgeräte der Schule so weiterzubetreiben, dass die Lebensmittel nicht verderben.

Projekt Küchensanierung wird ebenfalls angestoßen

Mit dem Geld, das übrig bleibt, soll mit der Renovierung und Vergrößerung der kleinen und schlecht ausgerüsteten Küche begonnen werden. Dort werde derzeit über mehreren Feuerstellen das Essen – zumeist Brei aus Hirse, Mais, Maniok mit Sauce – für die 600 Internatsschüler zubereitet, unter „katastrophalen Zuständen“.

Auch wenn die Küche in Zukunft offen bleiben soll, sollen die Feuerstellen nach dem Umbau von außerhalb der kniehohen Umrandung befeuert werden können, sodass sich die Rauchentwicklung im Inneren maximal verbessere. Die sei trotz der offenen Bauweise derzeit immens, so Kloos. Zudem soll eine neue, abschließbare Vorratskammer gebaut werden, um die Lebensmittel vor Witterung und Tieren zu schützen.

„Das Geld wird sicherlich nicht reichen, aber es ist der Einstiegsbonus in dieses Projekt“, sagt Kloos. Und sie fügt hinzu: „Aber wir werden es auf jeden Fall fertigstellen, das verspreche ich.“