Banksprechstunden noch wenig besucht

Die Kreissparkasse Tuttlingen hat zum Jahresende 2017 mehrere Filialen geschlossen. Seit Januar bietet die Bank in den betroffenen Gemeinden Sprechstunden an (wir berichteten). So auch in Irndorf, Renquishausen und Bärenthal. Bisher ist die Nachfrage eher zurückhaltend.

Einmal in der Woche schickt die Sparkasse für jeweils eine Stunde einen Mitarbeiter in die Gemeinden. Dieser bietet bei Bankgeschäften Unterstützung an, etwa bei Überweisungen, Vertragsunterlagen oder Schriftverkehr, wie Sprecher Christian Mayer auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt. Außerdem kann in der Sprechstunde telefonisch vorbestelltes Bargeld abgeholt werden – maximal sind 500 Euro möglich.

Als vergangenes Jahr klar wurde, dass die Kreissparkasse im Landkreis Tuttlingen insgesamt elf Filialen schließen würde, hatten sich einige Gemeinden gewehrt. Die Schließungen konnten zwar nicht verhindert werden, dafür kam ein Kompromiss zustande. Wie die Kreissparkasse mitteilt, sei diese Sprechstunden-Lösung in Baden-Württemberg einzigartig.

Nachfrage noch ausbaufähig

Nur die Nachfrage nach dieser Lösung hat bisher noch Luft nach oben. In Bärenthal, Irndorf und Renquishausen sei der Kundenverkehr derzeit noch eher zurückhaltend, schreibt Mayer. Allerdings gehe die Kreissparkasse davon aus, dass die Anzahl der Besucher deutlich zunehmen werde, sobald die Temperaturen wieder steigen. Zudem befinde man sich derzeit noch in der Anfangsphase, weswegen noch keine repräsentative Aussage zur Nutzung getroffen werden könne.

Im Gegensatz zu der verhaltenen Nachfrage im Donautal, gebe es auch Gemeinden, deren Sprechstunden sehr hoch frequentiert seien – in Durchhausen etwa. Nachgefragt werde in den Sprechstunden hauptsächlich die Unterstützung bei Überweisungen und bei Schriftverkehr sowie die Versorgung mit Bargeld.

Die betroffenen Gemeinden sind mit der Nachfrage bisher überwiegend zufrieden. Im Rathaus in Irndorf ist der erste Eindruck von den Banksprechstunden positiv. Wie Bürgermeister Jürgen Frank berichtet, sei der Publikumsverkehr „ganz ordentlich“. Schätzungsweise drei bis fünf Kunden seien jeweils bei den Sprechstunden anwesend. Beschwerden oder Kritik habe es bislang aus der Bevölkerung nicht gegeben. „Das ist eine gute Sache“, sagt Frank. Auch in Bärenthal seien pro Sprechstunde mindestens zwei Kunden im Rathaus. „Eher mehr“, sagt Rathausmitarbeiterin Rosemarie Veeser.

Renquishausens Bürgermeister Jürgen Zinsmayer sieht die bisherige Frequentierung eher kritisch. „Es wird nicht so genutzt, wie ich das gerne hätte“, sagt er. Zur Sprechstunde am Dienstag seien zwei Kunden gekommen. „Das sind Abläufe von fünf bis zehn Minuten. Ich würde mir wünschen, dass mindestens eine halbe Stunde genutzt wird.“ Ansonsten fürchte er, dass auch dieses Angebot auf Dauer wegbricht.

Konsequenzen hat die bisher eher geringe Nachfrage zunächst aber nicht. Eine im Vorfeld definierte Mindestfrequenz gebe es nicht, teilt Mayer mit. Die Kreissparkasse habe sich mit den Bürgermeistern der jeweiligen Gemeinden darauf verständigt, zunächst Erfahrungen zu sammeln. Erst nach einem repräsentativen Zeitraum soll der Erfolg des Konzepts gemeinsam bewertet werden. Dann könne entschieden werden, wie weiter vorgegangen werde.