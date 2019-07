Bürgermeister dankt scheidenden Räten und verpflichtet deren Nachfolger

In der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend hat Bürgermeister Jürgen Zinsmayer den neuen Gemeinderat von Renquishausen verpflichtet. Doch zuerst verabschiedete er die scheidenden Gemeinderäte Alwin Schilling, Horst Schilling, Dorothee Rack und Sven Schempp und bedankte sich für die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren. Er überreichte ihnen einen Präsentkorb, für die Ehegatten hatte er auch ein kleines Präsent parat.

Die erste Amtshandlung des neuen Gemeinderates war die Vergabe der Posten in den Gremien. Zum ersten stellvertretenden Bürgermeister wurde Florian Beck gewählt, Olaf Kompowski zum zweiten Stellvertreter. Gerd Alber und Florian Beck vertreten die Gemeinde in der Verbandsversammlung, zu deren Stellvertretern wurden Gabi Hafen und Olaf Kompowski gewählt. Den Sitz im Vorstand des Krankenpflegevereins übernimmt Gabi Hafen, ihr Stellvertreter ist Mario Heinemann. Für die Unterschriften der Protokolle zeichnen sich Hermann Honer und Markus Rack verantwortlich, ihre Stellvertreter sind Eduard Mattes und Mario Heinemann.

Bürgermeister Jürgen Zinsmayer gab bekannt, dass das Hirschenareal an einen Investor verkauft wurde; dieser plane den Neubau eines Gebäudes mit sechs Mietwohnungen.