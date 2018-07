Die traditionelle Waldlauf-Meisterschaft des SV Renquishausen erlebt in diesem Jahr in die 31. Auflage. Am Freitag, 13. Juli, können alle Laufbegeisterten von den Bambinis bis zu den Erwachsenen ab 17.30 Uhr wieder im Ortskern von Renquishausen an den Start gehen. Es werden folgende Strecken angeboten: 500 Meter (Bambini), ein und zwei Kilometer (Schüler), 5,7 Kilometer (Jedermann) und zehn Kilometer (Hauptlauf). Die Startgebühr beträgt sieben und für Schüler fünf Euro. Die Siegerehrung erfolgt im Sporthaus. Voranmeldungen sind über waldlauf.sv-renquishausen.de möglich. Nachmeldungen können noch bis 30 Minuten vor dem Start erfolgen. Informationen gibt es bei Gottfried Dreher unter Telefon 07429/ 2807 oder im Internet.