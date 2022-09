Aktueller Stand zum Schulprojekt und ein Krokodil

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 8. September fand mit musikalischer Umrahmung ein mit rund 100 Gästen gut besuchter Vortrag über den aktuellen Stand des Schulprojekts im Norden Ghanas statt.

Hierbei hat Pfarrer Bonaventure in einem interessanten Vortrag die Entwicklungen der letzten drei Jahre vorgestellt. Durch eine verheerende Flutkatastrophe im Sommer 2021 wurden Gebäude teilweise zerstört, welche repariert werden mussten. Auch ein Großteil der Ernte wurde vernichtet, daher wurden etwa 500 SchülerInnen monatelang mit einer Schulspeisung unterstützt, um wenigstens eine Mahlzeit am Tag bereitstellen zu können. Dabei halfen auch Spenden der Weihnachtsaktion des Gränzboten.

In Kooperation mit dem SEZ Baden-Württemberg konnte eine Ausbildungshalle gebaut werden. Während der Corona-Pandemie konnten mit der Unterstützung von Aktion Hoffnung viele Stoffmasken zugute der Schulkinder genäht werden. Außerdem konnten durch Spenden viele Hygieneartikel bereitgestellt werden, unter anderem eine große Spende von FFP2-Masken der Firma Marquardt.

Ende letzten Jahres wurde ein großer Container mit Hilfsgütern auf den Weg nach Ghana geschickt. Er enthielt unter anderem dringend benötigte Ausstattungen für neue Ausbildungsberufe, medizinische Utensilien und Arbeitsmaterialien für die Schule. Außerdem wurde das Anlegen eines Schulgartens mit Obstbäumen auf dem Schulgelände ermöglicht.

Anja Kloos berichtete mit eindrucksvollen Bildern von ihrem letzten Besuch in Ghana, wo sie zum wiederholten Mal das Schulprojekt besuchte und auch einiges über das Land erfuhr, auch ihre hautnahe Erfahrung mit einem Krokodil. Umrahmt wurde der Vortrag von einer Blockflötengruppe und einem Klarinettenduo aus Renquishausen.

Neben dem Vortrag wurde bei einem Glas Sekt darauf angestoßen, dass Pfr. Bonaventure nun schon seit zehn Jahren die Seelsorgeeinheit Donau-Heuberg besucht. Durch diese langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit, ein engagiertes Team von HelferInnen in Renquishausen und durch die zahlreichen Spenden aus der Seelsorgeeinheit konnte das Schulprojekt in Charikpong-Saan auf rund 1000 SchülerInnen aus allen Teilen des Landes Ghanas anwachsen. Vom Kindergarten bis in die berufliche Ausbildung können die Kinder alle Ausbildungsstufen durchlaufen. Nach dem Abschluss der Ausbildung können sie ihren Beruf mit hohem Erfolg ausüben und so der Armut entfliehen.