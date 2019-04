2500 Ostereier zieren Rathausplatz von Requishausen

Rund 2500 bemalte Ostereier zieren seit einer Woche den Rathausplatz in Renquishausen. Dafür verantwortlich ist der ortsansässige Heimatverein, der dafür viele ehrenamtliche Stunden gemeinsam mit vielen Helfern aus der Gemeinde investiert hat.

Der Osterbrunnen in Renquishausen entwickelte sich in den vergangenen Jahren an Ostern zum Blickfang der Gemeinde und ist auf dem besten Weg, eine feste Tradition zu werden. Seit es den Brunnen gibt, übernimmt der Heimatverein dessen Gestaltung. Und auch bei der Schaffung des Brunnens selbst war der Verein im besonderen Maße beteiligt. Denn im Oktober 2013 wurde dieser zum 25-jährigen Bestehen des Heimatvereins eingeweiht. Der Verein spendete damals 30 000 Euro für den Brunnen, der im darauffolgenden Jahr zu Ostern das erste Mal geschmückt wurde.

700 neue Eier

Und auch in diesem Jahr setzte der Verein mit mehr als 25 Helfern aus dem Dorf den Brunnen zu Ostern wieder in Szene. Rund 2500 kleine und große Ostereier aus Kunststoff in Kombination mit mehreren grünen Gestecken zieren den Rathausplatz seit einer Woche. „Wir beginnen unsere Arbeiten für die Gestaltung des Osterbrunnens nach der Fasnet“, berichtet die Vorsitzende des Ursula Mattes. An mehreren Tagen werden die Eier bemalt, viele auch als Heimarbeit. „In diesem Jahr haben wir 700 neue Eier gestaltet, weil beispielsweise durch die Witterung jedes Jahr mehrere kaputtgehen“, sagt Mattes und ergänzt: „Ich finde es klasse, dass nicht nur Vereinsmitglieder bei der Aktion mitwirken, sondern auch weitere Helfer aus der Gemeinde“. Schließlich sei die Dekoration des Osterbrunnens eine Gemeinschaftsaufgabe. „Wir werden von der Gemeindeverwaltung und von unserem Fronmeister unterstützt“, betonte sie. In der Vorbereitung bringen beispielsweise Bürger Reste von Grünpflanzen auf den Bauhof und helfen bei der Erstellung der Kränze.

Gesamtbild muss sich entwickeln

Dort werde auch das Ostergesteck mit all den vielen Eiern vorbereitet und zusammengefügt. „Das Gesamtbild entwickelt sich während der gemeinsamen Dekorations- und Vorbereitungsarbeiten und wird somit nicht im Vorfeld festgelegt“, so die Vorsitzende. In einer weiteren Gemeinschaftsleistung am Samstag vor Palmsonntag bringen sie das Gesteck schließlich an den Brunnen und verwandeln den Rathausplatz damit zu einem optischen Highlight während der Osterzeit. Seit dem geschmückten Osterbrunnen findet auch von dort am Palmsonntag die Prozession zur Kirche statt.

Auf einen Blick lassen sich die vielen ehrenamtlich investierten Stunden nicht alle erkennen. Denn die stecken vor allem im Detail. Aufwendig wurde manches Osterei gehäkelt, mit Perlen versehen, andere wurden mit Aquarellfarben bemalt, enthalten einen Bibelspruch oder wurden auf andere elegante künstlerische Varianten gestaltet. Egal wie, jedes Ei ist individuell. Und wer noch genauer hinsieht, entdeckt sogar die örtlichen Vereine auf den Ostereiern. Trotz dieser Individualität ist ein einheitliches Gesamtbild deutlich zu erkennen, denn die allermeisten Eier, die um das Grün gesteckt oder gefädelt sind, sind weiß und rot. „Das sind die Ortsfarben“, erklärte Mattes.

Der geschmückte Osterbrunnen kommt in der Gemeinde sehr gut an: „Wir erhalten von den Leuten immer positive Resonanz. Der Osterbrunnen wird sehr geschätzt in Renquishausen. Das freut uns natürlich sehr und gibt uns Motivation für das nächste Jahr. Und auch der Blick auf den fertigen Osterbrunnen macht mich und alle Helfer stolz“, berichtete Ursula Mattes.