„Wir wurden 2018 vom Feuer verschont“, sagte Kommandant Raimund Müller bei der diesjährigen Hauptversammlung der Freiwillingen Feuerwehr Renquishausen in der Galerie Tabak im Bürgerhaus. Doch in seinem Bericht wurde deutlich: Mit 28 Einsätzen im Jahr 2018 lag die Einsatzzahldeutlich über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre.

Die größte Herausforderung war, dass an einem Tag 24 Einsätze zu verzeichnen waren. Dies war am 7. August der Fall, als es am frühen Nachmittag zu einem heftigen Unwetter mit Starkregen und einer Niederschlagsmenge von über 100 Litern pro Quadratmeter kam. Die Kanalisation war überlastet, das Wasser stand kniehoch in den Straßen und innerhalb kurzer Zeit liefen in ganzen Straßenzügen Keller voll mit Wasser. Dies habe nur mit dem Abrollbehälter „Hochwasser“ des Landkreises bewältigt werden können, sagte Müller.

Neben den Einsätzen hat die Feuerwehr viel in Ausbildung und Probenarbeit investiert: 28 Feuerwehrproben wurden abgehalten. Bei der Hauptübung in Kolbingen wurde das Erlernte zusammen mit der Feuerwehr Kolbingen und den beiden DRK-Ortsgruppen umgesetzt.

Um den Nachwuchs braucht sich die Renquishausener Wehr noch keine Sorgen machen. In 35 Proben der Jugendfeuerwehr wird den Jugendlichen die Feuerwehrarbeit näher gebracht.

Öffinger folgt auf Stehle

Bei den Wahlen gab es bei der Hauptversammlung eine gravierende Änderung: Frank Stehle stellte sein Amt als stellvertretender Kommandant nach 14 Jahren zur Verfügung. An seiner Stelle wurde Thomas Öffinger in geheimer Wahl gewählt. Stehle war in seiner 29-jährigen Dienstzeit 17 Jahre Gerätewart und elf Jahre Schriftführer. Ausschussmitglied Paul Tribelhorn wurde für weitere fünf Jahre von der Versammlung in seinem Amt bestätigt.

Bürgermeister Jürgen Zinsmayer nahm die Beförderungen vor: Frank Rack und Ralf Stehle wurden zum Hauptfeuerwehrmann, Niklas Platzer, Mario Rack und Robin Hafen zum Oberfeuerwehrmann, Julian Kloos, Elias Stehle und Raphael Bleier zum Anwärter Feuerwehrmann und Kommandant Raimund Müller wurde von Bürgermeister Jürgen Zinsmayer zum Oberbrandmeister befördert.