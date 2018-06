Weihnachtliches Benefizkonzert

Zugunsten der Sanierung der St. Sebastiankirche geben der Musikverein Reichenbach und alle drei Chöre des Liederkranzes am Sonntag, 13. Dezember, um 16 Uhr ein Benefizkonzert in der Kirche in Reichenbach.

Da das Thema Licht in der Adventszeit eine so große Rolle spielt, drehen sich mehrere Lieder in diesem Konzert darum. Ein musikalischer Höhepunkt wird laut Veranstalter die Aufführung der Motette „Mache dich auf und werde Licht“ sein. In der Motette vertonte Bartmuß eine zentrale adventliche Botschaft des Propheten Jesaja. Der Kinderchor und der junge Chor warten mit bekannten Liedern in verschiedenen Sprachen auf, beim Auftritt des jungen Chors ertönen zwei bekannte deutsche Lieder in Jazzversion.

Musikverein, Junger und gemischter Chor führen zudem zusammen das englische Weihnachtslied „Hark! The Herald Angels Sing“ vor.

Der Musikverein ist unter der Leitung von Theo Gnann, der gemischte Chor unter der Leitung von Katharina Wital, der Kinderchor „Die singenden Piepmätze“ und der junge Chor „Young generation“ unter der Leitung von Britta Sailer. An der Orgel begleitet Janina Gnand. Der Eintritt ist frei.