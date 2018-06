Paar veranstaltet in seiner Garage Weihnachtsmarkt

Die erste „Heuberger Weihnachts-Garage“ mit Selbstgemachtem aus Holz und Stoff hat in Reichenbach ihre Liebhaber gefunden.

Die zündende Idee dazu hatte Annette King. Sie ist begeisterte Hobby-Näherin und Bastlerin und hat aus Freude am Selber-Nähen seit einem halben Jahr allerliebste Kleinigkeiten und nützliche Geschenke aus Stoff gezaubert: Taschen, Klammern-Kleidle, Knisterkissen für Babys, faltbare Brotkörbchen, Untensilos, Kühl-Pads, Kirschkernkissen oder Nadelkissen mit Glasbehälter darunter. Ihr Partner Michael Junker hat ein ähnlich intensives Hobby: Er werkt mit Holz. „Mein Traumberuf war eigentlich Schreiner“, verrät er. „Aber dann bin ich Elektriker geworden.“ Aber der Umgang mit Hölzern wie Eiche, Buche, Erle und Teak fasziniert ihn so sehr, dass er in seiner Freizeit – „einfach so aus einer Laune heraus“ angefangen hat, Tischkerzenhalter herzustellen – eckige, runde, flache. „Die Idee ist mir gekommen, als ich mich einmal richtig versägt habe, weil ich das Maß nicht eingehalten habe. Da sind dann die hier herausgekommen.“ Dabei zeigt er auf Vierer-Sets aus Holzstämmchen, die er in urige Kerzenständer verwandelt hat.

„Es ist immer mehr geworden“, erzählt die Markt-Chefin. Und weil in der Nähe wenig Weihnachtsmärkte sind, habe ich gedacht: „Wir machen einfach unseren eigenen Heuberger Weihnachtsmarkt in unserer großen Garage.“

Den ganzen Freitag hätten sie ihre selbstgemachten Sachen aufgebaut und aufgehängt. Und zum Verkauf sind die Familienangehörigen als Helfer gekommen. „Meine Schwiegermutter hat noch diese schönen Schals und Handschuhe gestrickt“, freut sich Annette King.

Annette Kings jüngster Sohn Justin hat sich zusätzlich noch eine Tombola für die „Drachenkinder“ von Radio 7 ausgedacht. Aus einem großen Korb lässt der Zwölfjährige die Kunden Glückskekse herausfischen. Der Erlös ist für einen guten Zweck bestimmt.

(sg)