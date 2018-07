Kartenvorverkauf für „Dui do on de Sell“

Die Kabarettgruppe „Dui do on de Sell“ tritt am Freitag, 27. Juli, auf dem Sommerfest in Reichenbach auf. Beginn ist um 20 Uhr. In ihrem Programm „Wechseljahre“ widmen sich „Dui do on de Sell“ dem weiblichen Sprengstoffthema schlechthin: Wechseljahre – oder sind es Jahre des Wechsels? Was Frau jenseits der Fünfzig erwartet, ist kein Zuckerschlecken. Die Hormone fahren Achterbahn, Schönheits-Chirurgie wird zur Änderungsschneiderei und bei all dem muss auch noch der Marktwert gehalten werden. Denn die Wünsche bei der Partnersuche im Web 2.0 sind klar: Der kultivierte Holzfällertyp darf’s für die urbane Schwäbin schon sein. Karten gibt es im Kartenvorverkauf unter der Telefonnummer 07583/4893 oder unter 07583/91232.