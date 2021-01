Zwölf Mann rücken aus

In der Richard-Wagner-Straße in Aldingen hat am Dienstag ein Holzunterstand Feuer gefangen und einen Feuerwehreinsatz verursacht. Eine Anwohnerin bemerkte kurz nach 2 Uhr den brennenden Holzunterstand und verständigte die Feuerwehr.

Die mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann anrückende Wehr brachte laut Polizei den Brand schnell unter Kontrolle. Vermutlich hatte sich ein dort gelagerter Ascheberg entzündet und ein Feuer verursacht, dessen Flammen auf mehrere angrenzende Äste und den Holzunterstand übersprangen. Personen wurden nicht verletzt.