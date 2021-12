Zwischen Aldingen und Schura: Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich

Auf der Fahrt von Aldingen in Richtung Schura ist ein 58-jähriger BMW-Fahrer am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr in einer Linkkurve von der Straße abgekommen. Die Polizei schildert den Hergang so:

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der 58-jährige mit seinem BMW nach links von der Straße ab, schanzte über den Straßengraben, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Ein nachfolgender Familienangehöriger half dem leichtverletzten Mann aus dem Auto und alarmierte den Rettungsdienst. Der stark beschädigte BMW musste abgeschleppt werden.