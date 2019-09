Zwei Zunfträte erklären überraschend ihren Rücktritt

Veränderungen im Zunftrat hat es bei der Jahreshauptversammlung der Narrenzunft Frittlingen gegeben. Während Vizepräsident Achim Langheinrich, der die Sitzung leitete, und Kassier Thorsten Weber im Amt bestätigt wurden, ist Simon Schaub zum neuen Schriftführer gewählt worden.

Die Zunfträte Jürgen Uhl, André Braun, Marcus Widmann und Wendelin Kiefel wurden wiedergewählt. Michael Vonier und Thomas Zimmerer erklärten überraschend ihren Rücktritt. Zu Kassenprüfern wurden Michael Braun, Peter Belgram und Mario Burry gewählt.

Vize Achim Langheinrich konnte in seinem Rechenschaftsbericht auf zahlreiche Termine zurückblicken, darunter zahlreiche Veranstaltungen des Narrenfreundschaftsrings Schwarzwald-Baar-Heuberg. Die Zunft besuchte Narrentreffen in Sulz-Bergfelden, Deilingen, Bösingen, Aixheim und Königsheim und organisierte die Dorffasnet vom Hemdglonkerumzug am Schmotzigen bis zum Kehraus am Fasnachtsdienstag. Der Dank galt der Feuerwehr, dem DRK und allen Helfern.

Schriftführer Wendelin Kiefel ließ die einzelnen Veranstaltungen Revue passieren, darunter auch das Kinderferienprogramm und Ausflüge nach Waldhausen und Waldenbuch. Kassierer Thorsten Weber konnte einen positiven Kassenbericht abgeben und bekam eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt.

Bürgermeisterstellvertreter Raimund Bader bedankte sich für die zahlreichen wahrgenommenen Termine. Die Narrenzunft sei eine Bereicherung des Dorflebens und repräsentiere die Gemeinde nach außen. Die Aufnahme des Datenschutzes wurde zum Anlass genommen, die Vereinssatzung zu überarbeiten. Dabei wurden das Beitragswesen und die Ehrenordnung ausgegliedert. Der neuen Satzung wurde einstimmig zugestimmt. Gardetrainerin Manuela Belgram regte an, die Gardemädchen, die bei zahlreichen Veranstaltungen mithelfen, zu Ausflügen einzuladen. Sigrid Auer bedankte sich zum Abschluss für die Arbeit der Zunfträte.