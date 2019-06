Zwei Tote und acht Verletzte bei schwerem Unfall auf B462

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B462 bei Dunningen sind am Mittwochmittag zwei Motorradfahrer ums Leben gekommen, acht weitere Menschen wurden leicht verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Insgesamt waren bei dem Crash zwei Motorräder und vier Autos beschädigt.

Der 28-jährige Unfallverursacher war von Rottweil in Richtung Schramberg unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und dort zunächst einen entgegenkommenden Pkw streifte.

Im Anschluss prallte der Wagen auf die beiden hinter dem Pkw fahrenden Motorräder. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde eine der beiden Maschine durch die Luft geschleudert und landete auf einem hinter dem Unfallverursacher nachfolgenden Pkw. Zudem wurde ein sechstes Fahrzeug bei einem leichten Auffahrunfall beschädigt.

Die beiden Motorradfahrer, 64 und 58 Jahre alt und aus einem anderen Bundesland stammend, waren sofort tot. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde ein Unfallsachverständiger zur Klärung der genauen Umstände hinzugezogen.

Mehrere Rettungsteams, drei Notärzte, wie auch die Feuerwehr waren im Einsatz. Die Bundesstraße war gegen 20.30 Uhr noch immer voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung hatte die Polizei eingerichtet.