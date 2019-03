Zwei Männer lauern 37-Jährigem auf und stechen mit Messer auf ihn ein

Durch Messerstiche ist ein Mann am Donnerstag gegen 21 Uhr in Deißlingen schwer verletzt worden. Der 37-Jährige traf laut Polizei vor einem Gebäude in der Dauchinger Straße auf seine Angreifer, die ihm nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei dort aufgelauert hatten.

Einer der beiden Täter stach auf den 37-Jährigen ein, als dieser das Gelände verließ. Er wurde durch mehrere Messerstiche im Bereich des Unterbauchs und der Oberschenkel schwer verletzt. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Mann vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde noch in der Nacht operiert und ist laut Polizei derzeit gesundheitlich stabil.

Nach der Tat flüchteten die beiden Täter in einem Auto. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei nutzten die Männer einen VW-Bus, vermutlich des Typs T4. Nach ihnen wird gefahndet. In der Nacht war in die Suche ein Polizeihubschrauber eingebunden. Die Kriminalpolizei Rottweil und die Staatsanwaltschaft Rottweil gehen von einer gefährlichen Körperverletzung aus.