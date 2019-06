Zwei junge Frauen versuchen Automat aufzubrechen

Zwei junge Frauen versuchen, Automat zu knacken

Aldingen (pz) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind nach Zeugenhinweisen zwei junge Frauen im Alter von 17 und 19 Jahren vorläufig festgenommen worden, die dringend verdächtigt werden, in der Straße „Riedwasen“ in Aldingen einen Zigarettenautomaten versucht haben aufzubrechen. Dies berichtet die Polizei.

Es gelang ihnen jedoch nicht, an die Zigaretten beziehungsweise ans Münzgeld zu kommen. Die beiden trugen Kapuzenjacken und waren mit einem Auto an den Tatort gefahren. Dort konnten sie von einer Steife des Reviers Spaichingen auch vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Beschuldigten sowie von deren Fahrzeug konnte kein Diebesgut aufgefunden werden. Am Automat entstand durch den Aufbruchsversuch Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro, so die Polizei. Laut Polizei wird gegen die beiden Frauen nun wegen eines versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt.