Zwei Jahre Aldinger Buchbox

Ob Krimi, Liebes- oder Heimatromane – in der Buchbox kann man vieles entdecken. Das öffentliche Bücherregal auf dem Marktplatz ist für viele Menschen aus Aldingen und Umgebung ein Anlaufpunkt geworden, zu dem man einen Spaziergang macht, nach dem Einkaufen vorbeischaut oder den man als Ziel einer Fahrradtour aufsucht.

Gerade in der heutigen Zeit werde das Angebot sehr geschätzt und auch in Anspruch genommen, so Elly Wagg-Langmeier vom Buchbox-Team in ihrer Pressemitteilung zum zweijährigen Bestehen der Buchbox. Das Regal ist durchgehend geöffnet. Man findet Bücher von Rosemarie Pilcher genauso wie von Simon Beckett und Ludwig Ganghofer, aber auch Klassiker und hohe Literatur. Oft sind Bestseller im Regal, demnächst zum Beispiel von Nele Neuhaus, Lucinda Riley und Sarah Larke.

Das Team aus sechs Personen achte dabei auf Ausgewogenheit des Angebots. Täglich werde das Regal gepflegt und aus Spenden ergänzt. Es sind ständig über 100 Romane, viele Sachbücher, Kochbücher, Kinderbücher, Bilderbücher, Bildbände, Reiseführer und mehr vorhanden. Jeder kann dort gute Bücher und schöne Zeitschriften einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich jedoch ein Anruf. Jeder kann mitnehmen, was ihn interessiert, und das völlig kostenlos. Wer nicht zum Marktplatz kommen kann, kann anrufen und das gewünschte Buch oder eine Auswahl wird nach Hause gebracht, natürlich kostenlos.

Jede Woche gibt es ein besonderes Angebot zu einem bestimmten Thema und einmal monatlich werden die „Literarischen TopTen“ zusammengestellt.

Ab kommenden Samstagnachmittag, 28. November, stehen wieder neue Bücher im Regal und zwar Märchen und Fantasy, zum Beispiel von Hans Christian Andersen, Gebrüder Grimm, Ludwig Bechstein: Sagen aus deutschen Landen, Stoll: Sagen des klassischen Altertums, An Nachfeuern der Karawan-Serail (drei Bände), Das große Buch der Tiermärchen, Tausendundeine Nacht, Märchen aus dem Jemen, aus Nordamerika, Jüdische-, Zigeuner-, Keltische -, Japanische-, Chinesische-, Italienische-, Arabische- Buddhistische -und Deutsche Volksmärchen , Russische Volksmärchen (zwei Bände) sowie die schönsten Sagen und Märchen von der Waterkant. Und außerdem: vier Bände von Jennifer Fallon – Gezeitenstern Saga, Stephen Lawhead: Avalons Rückkehr, Jonathan Stroud: Das Auge des Golem, Susan Schwartz: Schattenlord, Catherine Banner: Das Lied von Mahonia.

Kontakt: Elly Wagg-Langmeier 07424-84957 (AB), Rita Rechlin 07424-85002 (AB).