Zusammenstoß auf B14: Junger Mann stirbt bei Autounfall bei Neufra

Sein Leben verloren hat am Samstagfrüh ein 25-jähriger Mann bei einem Frontalzusammenstoß auf der B 14 bei Rottweil-Neufra. Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Die Bundesstraße ist auch aktuell noch gesperrt, so die Polizei.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 25- jährige, aus dem Kreis Rottweil stammende Fahrer gegen 6.30 Uhr auf der B14 in Richtung Spaichingen unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er kurz vor der Bahnüberführung bei Neufra auf die Gegenspur und stieß dort wuchtig mit einem anderen Wagen zusammen. Durch die Kollision wurde der 25-Jährige im Auto eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

Seine 26-jährige Beifahrerin erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Das aus dem Kreis Tuttlingen stammende Ehepaar, das im entgegenkommenden Wagen unterwegs war, wurde ebenfalls eingeklemmt und verletzt. Der 54-jährige Mann und seine 52-jährige Frau wurden durch Helfer der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit. Alle drei Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Versorgung und dem Transport der Personen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die beiden Wagen des Herstellers Daimler wurden total beschädigt und wurden abgeschleppt. Teile inklusive eines Motorblocks lagen weit verstreut auf der Straße und in der Wiese. Ein Fahrzeug war sogar über die Leitplanke geschanzt.

Der Schaden an beiden Fahrzeugen liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 70.000 Euro. Ein Renault, der hinter dem Ehepaar in Richtung Rottweil unterwegs war, fuhr unmittelbar nach dem Unfall durch das Trümmerfeld und wurde ebenfalls beschädigt. Der Schaden am Renault, sowie der beim Unfall touchierten Leitplanke der Bundesstraße, dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Aktuell ist die Bundesstraße zwischen Neufra und Neuhaus noch gesperrt. Die Straßenmeisterei hat eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Die Polizei ermittelt derzeit die Ursachen des Unfalls.

Unfallschwerpunkte & aktuelle Verkehrsmeldungen