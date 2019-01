Zunfträte besuchen Hästräger

Kaum sind die Weihnachtsglocken verstummt, da beginnt auch schon die fünfte Jahreszeit. Am Dreikönigstag sind sie ab 10 Uhr wieder unterwegs. In festlicher Kleidung, mit Frack und Zylinder besuchen in Denkingen die Zunfträte alle Hästräger, um sie auf die kommende Fasnetsaison einzustimmen.

Mit dem Spruch: „Wir kommen als Abstauber heut. Drum a Bitt an Euch ihr Leut: Holed‘s Narrenkleid und dont euch nit lang b‘sinne, mir went aus ihm und euch vertreibe Spinne“, fordern die Zunfträtegruppen die Narren auf, ihre Masken und Narrenkleider hervorzuholen. Der Kleidlesträger hat sich dann auf den Boden zu knien, denn es beginnt eine fast heilige Zeremonie. Mit „Staub und Trübsal weiche, Heiterkeit und Frohsinn ziehe ein, auf dass dem Träger dieses Kleides eine fröhliche Fasnet möge beschieden sein“, werden Narr und Maske tüchtig abgestaubt. Die Zunfträte sind bemüht, alle Narren und die ganze Bevölkerung auf die Fasnet einzustimmen.

Dass für die Zunfträte das Abstauben der über 450 Kleidle viel Zeitaufwand bedeutet, weiß jeder richtiger Narr. Drum soll den Abstaubern als Dank für die schwere Arbeit der „Narrensprudel“ – Sekt – gereicht werden.

Trotz der ziemlich anstrengenden Arbeit und des „ungewohnten“ großen Konsums an Narrensprudel ist für die Zunfträte dieser Tag der höchste Tag in der Fasnetkampagne. Sie haben so auch Gelegenheit, mit den Narren zu sprechen und diese zum Mitmachen an der Fasnet zu animieren.