Zum Schluss eines kurzweiligen Abends gibt es eine Überraschung

Mit einem kurzweiligen Non-Stopp-Programm sind die Narren und das buntkostümierte närrische Volk beim Denkinger Zunftball in der vollen Mehrzweckhalle zu Jubel, Trubel und Heiterkeit animiert worden. Bis weit über Mitternacht war in der Halle eine tolle Stimmung.

Die Voraussagung des Zunftmeisters und Moderators Jürgen Thieringer hat sich auf der ganzen Linie eingestellt: „Der heutige Zunftball der Tänze mit Spaß, Klamauk und Humor soll Medizin sein für die Seele des gestressten Alltags vom Zeh bis zum Ohr.“ Und das will was heißen, denn Jürgen hat es am eigenen Leib verspürt „Ich lag nun Tage mit Virus im Bett, ich sag euch, des war gar nicht nett, es stellte sich aber sofort heraus, der Corona wagte sich nicht an mich ran“.

Traditionsgemäß begann das Fasnetspektakel mit dem Einmarsch der Kinder-, mittleren Garde und der Zunftgarde, Zunfträte sowie Abordnungen der Plätzlenarren und Pfarrbachweiber. Nach dem Abmarsch hielt die Kindergarde unter der Leitung von Inge, Anina, Ute und Rebekka sofort alle gleich auf Trab. Mit Schwung und Elan zeigten die 17 kleinen Gardeoffiziere nicht nur ihren Marschstanz, sondern hatten Spagat und sportliche Elemente parat.

Quirlig und lebendig waren die beiden Gruppen von Physio aktiv mit Melanie Steppacher. Mit ihrem Tanz-Trainings-Medley und mit dem Thema „High School Musical“ faszinierten die Kinder die Besucher. Wie man schnarchende Männer zur Ruhe bringt, zeigte Rebekka im Bett beim Glossieren des Dorfgeschehens. Beim Stammtisch erfährt ihr Gemahl Jürgen so viel Neues, dass er die ganze Nacht braucht, das zu erzählen.

Die Kindershowtanzgruppe mit Nicole und Laura zauberte eine orientalische Nacht auf die Bühne. Sie kamen hiermit ganz groß raus, denn jetzt schon steht fest, dass sie im kommenden Jahr nicht nur beim SWR, sondern sogar bei der ARD auftreten dürfen.

Zehn mittlere Gardemädchen standen erstmals mit ihrem Tanz auf der Bühne. Trainiert wurden sie von Nadine und Bianca. Mit der neuen dritten Garde wuselte es nur so von Gardemädchen in der Zunft. Denn die aktive Garde mit Vanessa und Laura zeigte vollendet, was so hübsche Mädchen alles können.

Die Jungnarren hatten Mühe, ihre „Kleiderständer“ in Zucht und Anstand zu halten, was für großes Gelächter sorgte. Etwas gruselig waren die Masken auf der „Monsterparty“ beim Männertanz. Doch Melanie Steppacher hatte die Männer auf Eleganz und Perfektion getrimmt, bis sie preisverdächtig waren.

Als einen der Höhepunkte des Abends ist es den Narren tatsächlich gelungen, den weltbekannten Dirigenten „Mäck Häck“ mit seinem Symphonieorchester in die Sonnenstube Deutschlands zu holen. Unter viel Gelächter ließen die Symphoniker mit ihren „Fahrradpumpen“ Musik erklingen.

Das Warten auf den Höhepunkt des Abends, die Dance Explosion-Gruppe als „Gospel on tour“ hatte sich gelohnt: Mit ihrem über zehn Minuten langen Auftritt bot die Gruppe mit ihren mittanzenden Trainern Melanie Steppacher und Dominik Stahl eine vollendete Show. Nicht umsonst hat sie jüngst alle ersten Preise errungen.

Dann gab es noch eine Überraschung. Unter dem Narrenmarsch marschierten alle Gardisten auf die Bühne, wo sie vom Vize-Zunftmeister Henrik Groß empfangen wurden. 30 Jahre Zunftball-Moderation von Jürgen Thieringer wurde gefeiert. Dann erst gab es ein farbiges Finalemit anschließendem Tanz und Unterhaltung mit Harold Merkx.