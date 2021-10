„Zum ersten Mal in meinem Leben Bürger“

Seit seiner Geburt ist Youssef Sheik Khalil staatenloser Flüchtling. Nunmehr sagt er stolz von sich: „Ich bin erstmals in meinem Leben ein Bürger“. Denkingens Bürgermeister Rudolf Wuhrer fühlt mit: „Man kann dabei nur erahnen, was es für einen Menschen bedeutet, endlich auch als vollwertiger Bürger angekommen zu sein.“

Youssef Sheik Khalil sei im Juni 2015 im Zuge der ersten großen Flüchtlingswelle nach Denkingen gekommen, nachdem er vorher im Aufnahmelager in Ellwangen war, so der Bericht des Bürgermeisters. Als arabischer Palästinenser sei er auch in Syrien nur Bewohner zweiter Klasse gewesen, ohne Staatsangehörigkeit. In Syrien hatte er ein Studium als Informatiker angefangen und ist auch der englischen Sprache mächtig, jedoch nicht der deutschen Sprache.

Mit laut Pressemitteilung „viel Fleiß und unglaublicher Energie“ habe Sheik Khalil in kürzester Zeit die deutsche Sprache erlernt und nach einem Praktikum bei der hiesigen Firma KMS auch gleich eine Anstellung bei einer Spedition gefunden. Derzeit arbeitet er in einer Firma in Aldingen in der Produktion.

In dem gemeindeeigenen Haus in der Hauptstraße habe er sich mit den Jahren gemütlich eingerichtet und vieles auf seine eigenen Kosten renoviert und ertüchtigt. In Kürze stehe die Heirat mit seiner Verlobten Duha Husein an, die an der Hochschule in Furtwangen Informatik studiert.

Nach den entsprechenden Fristen, „dem erfolgreichen Erlernen der deutschen Sprache, bester Führung und einer entsprechenden Prüfung“, hat Youssef Sheik Khalil im Juli dieses Jahres die deutsche Staatsangehörigkeit erlangt. Sein Verlobte wird diese in Kürze erhalten.

„Immer freundlich, sehr zielstrebig, intelligent und zuverlässig ist Youssef Sheik Khalil seinen Weg gegangen. Er ist dabei auch unendlich dankbar, dass er in Denkingen so gut und freundlich aufgenommen wurde“, so Wuhrer. Sei es die Gemeindeverwaltung, seien es die vielen Helferinnen und Helfer, die Nachbarn, das Bauhofteam – rundum, für ihn sei Denkingen zu seiner Heimat geworden. Nach einer langen Odyssee endlich dei er als Bürger „in einer sicheren und guten Heimat“ angekommen. Die nächsten Pläne stünden übrigens auch schon fest. Sheik Khalil möchte neben seiner Arbeit am Abend und Wochenende im Fernstudium sein Informatikstudium fortsetzen - und in ein paar Jahren erfolgreich zum Abschluss bringen.

„Es sind solche Geschichten von Mitmenschen, die unsere Gesellschaft positiv bereichern - die Mut machen. Und es sind solche Geschichten, die zeigen, dass wenn ein Dorf zusammenhält, aus Flüchtlingen Bürger werden. Da dürfen wir alle ein wenig stolz sein“, freut sich der Denkinger Bürgermeister.