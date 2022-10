Zuchtschau für Hunde

Der Verein der Hundefreunde veranstaltet am Sonntag, 23. Oktober, auf dem Übungsgelände Egart 3 die OG–Zuchtschau. Es werden bei dieser Schau Hunde im Ring geführt und vom Richter nach Kriterien wie Gebäude, Anatomie, Wesen und Zuchttauglichkeit, bewertet. Im Gesamten gehe es um die Veranlagung für die Zucht vom Hund, so der Verein in einer Pressemitteilung. Als Richter vertreten ist Christian Lang, Beginn ist um 9 Uhr.

Der Arbeitsdienst zur Vorbereitung der Zuchtschau beginnt am Tag zuvor ebenfalls um 9 Uhr.