Zahl der Kaninchen geht zurück

Bei der Jahreshauptversammlung des Kleintierzüchtervereins musste Zuchtbuchführer Werner Zizmann mitteilen, dass im Jahr 2020 nur 79 tätowierte Kaninchen in das Zuchtbuch eingetragen wurden. Das ist die geringste Zahl an Tieren seit dem Bestehen des Vereins. Der Kleintierzüchterverein hatte aber auch Positives zu vermelden.

Der Vorsitzende Peter Burchardt erinnerte an die Lokalschau, bei der fast 100 Rassetiere der Öffentlichkeit präsentiert wurden. Er rief auch das sehr gut besuchte Kinderferienprogramm der Gemeinde, den Vereinsausflug, das Vereinsjubiläum, aber vor allem auch die züchterischen Erfolge aus dem letzten Jahr in Erinnerung.

Schriftführer Gerd Lewedey ließ in seinem Bericht alle Aktivitäten des vergangenen Jahres Revue passieren. In diesem Jahr konnte auf überörtlichen Schauen Peter Burchardt den Titel des Kreismeisters gleich mit 2-Kaninchenrassen erringen. Kassierer Frank Lewedey stellte eine positive Kassenlage dar. Er wies darauf hin, dass in diesem Jahr die Sanierung des Hofes vor dem Züchterheim vorangetrieben werden muss, da dies im vergangenen Vereinsjahr leider nicht mehr verwirklicht werden konnte.

Zuchtbuchführer Werner Zizmann teilte betrübt mit, dass im Jahr 2019 mit insgesamt nur noch 79 tätowierten Kaninchen, die geringste Zahl an Tieren seit dem Bestehen des Vereins in das Zuchtbuch einzutragen waren. Er hoffe, dass sich diese Zahl nicht noch weiter verringert.

Die Entlastung, die vom stellvertretenden Bürgermeister Achim Lewedey geleitet wurde und der lobende Worte für die wichtige Arbeit der Vereine fand, erfolgte einstimmig.

Monique Plate wurde für weitere zwei Jahre zur zweiten Vorsitzenden des Vereins gewählt. Als Kassenprüfer wurden Priska Burchardt und Andreas Hittinger benannt.

Bei den Ehrungen wurde die Arbeit von Werner Zizmann für seine 40-jährige Tätigkeit als Zuchtbuchführer gewürdigt. Des Weiteren wurden auch Andreas Hittinger und Frank Lewedey für 50-jährige Mitgliedschaften sowie langjährige Funktionen im Verein ausgezeichnet.

Als Überraschung für Vorstand Peter Burchardt wurde dieser zum Ehrenmitglied ernannt. Er hat 25 Jahre lang die verschiedensten Funktionen im Verein übernommen, davon die letzten 17 Jahre als erster Vorsitzender.

In der Vorausschau auf das kommende Jahr wies Peter Burchardt darauf hin, dass am 14. März die Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes Rottweil-Schwarzwald-Tuttlingen im Denkinger Züchterheim stattfinden wird. Am 21. und 22. November soll die Lokalschau des Kleintierzuchtverein stattfinden.