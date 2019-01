Zäpfle-Team richtet Fußballturnier aus

Das Zäpfle-Team Denkingen veranstaltet am Samstag, 9. März, den 13. Rothaus- (Fußballturnier) und Combega-Cup (Neunmeterschießen) in der Festhalle in Denkingen. Titelverteidiger ist das Team Antik Shisha Bar Aldingen.

Für alle Mannschaften gibt es wertvolle Sachpreise, für die drei Erstplatzierten jeweils Preisgeld und einen Pokal.

Es sind nur noch wenige Startplätze frei, der Titelverteidiger wird wieder antreten. Anmeldungen nimmt Felix Fetzer unter Telefon 0171 / 2814144 oder per E-Mail unter ffetzer@t-online.de entgegen. Infos unter www.zaepfle-team.de.