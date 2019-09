Youtuber spricht über Drogensucht – „Wenn jemand uns erreicht, dann der“

Die Veranstaltung findet am 15. Oktober um 19.30 Uhr in der Erich-Fischer-Halle in Aldingen statt. Einlass ist um 19 Uhr. Es fahren Shuttle-Busse aus Deisslingen (18 Uhr), Wellendingen (18.20 Uhr), Frittlingen (18.30) und Denkingen (18.40 Uhr).

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 10 Euro und an der Abendkasse 12 Euro. Tickets gibt es ab sofort in den Rathäusern der jeweiligen Gemeinden.