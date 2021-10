Windstoß weht LKW-Anhänger um

Ein kräftiger Windstoß hat den Anhänger eine Lastwagengespanns am Donnerstagmorgen zwischen Oberndorf-Hochmössingen und dem Kreisverkehr am „Wiesoch“ erfasst und umstürzen lassen. Der 53-jährige Fahrer des Gespanns aus dem Kreis Tuttlingen, der gegen 9.30 Uhr dort unterwegs war, leitete sofort eine Notbremsung ein, als er den Windstoß bemerkte, so die Polizei. Der Planenaufbau des rund vier Meter hohen Hängers, der nur eine 150 Kilogramm schwere Holzbox transportierte, wurde durch den Unfall stark zusammengestaucht.

Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von 20 000 Euro aus. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Weil durch den Unfall die Straße blockiert war, musste der Verkehr für kurze Zeit umgeleitet werden.