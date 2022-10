Willkommmensfeier der neuen Erstklässler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Dienstag, 13. September, durften die Klassenlehrer beziehungsweise Klassenlehrerteams Frau Bertsch, Frau Glückler, Frau Fallert und Frau Groß/Frau Haller 31 neue Erstklässler aus Dürbheim und Balgheim in Empfang nehmen. Nach einem Willkommenslied durch die Viertklässler konnten die „Superhelden“ bei einem gleichnamigen Mitmachlied zeigen, was in ihnen steckt. Im Anschluss an die Geschichte „Ein Glückskäfer zum ersten Schultag“ bekam jeder Erstklässler noch einen persönlichen kleinen Glückskäfer überreicht.