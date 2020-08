Werkschau zeigt, was in Kursen entstand

Seit dem 13. August findet in der Galerie im Altbau in Aldingen, Uhlandstraße 32, die jährliche Werkschau statt. Hier können Interessierte laut Pressemitteilung sehen, was in den Räumen der Galerie in den Kursen und offenen Ateliers an Objekten aus Ton, Bildern und Sonstiges im Laufe des Jahres entstanden ist. Die Werkschau ist noch bis zum 13. September immer vom Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Wer sich selbst kreativ betätigen will, kann sich zu den folgenden Kursen anmelden unter galerie.im.altbau@gmail.com oder telefonisch unter 0170 635 2305 oder direkt vor Ort. Beispiele aus den künftigen Kursen sind ebenfalls in der Werkschau zu sehen. Auf Grund der Coronabeschränkungen sind derzeit nur sechs Personen pro Kurs zugelassen.

Die Kurse: Malerei: Acryl und Mischtechnik, Malerei Tiere und Menschen mit Romana Glunk, Freitag, 11. September, 17 bis 20 Uhr und Samstag, 12. September, 10 bis 17 Uhr, Gebühr: 110 Euro + Material.

Acryl und Mischtechnik; Malerei, Texte, Bildtransfer mit Brigitte Günther, Freitag, 25. September, 17 bis 20 Uhr und Samstag, 26. September, 10 bis 17 Uhr, Gebühr: 110 Euro + Material.

Acryl und Mischtechnik, Malerei mit Miriam Vogt, Freitag, 3. Oktober, 17 bis 20 Uhr und Samstag, 4. Oktober, 10 bis 17 Uhr, Gebühr: 160 Euro + Material.

Abstrakte Acrylmalerei mit Brigitte Teufel, Freitag, 16. Oktober, 17 bis 20 Uhr und Samstag, 17. Oktober, 10 bis 16 Uhr, Gebühr: 130 Euro + Material.

Experimenteller Holzschnitt mit Miriam Vogt, Freitag, 30. Oktober, 17 bis 20 Uhr und Samstag, 31. Oktober, 10 bis 17 Uhr, Gebühr: 160 Euro + Material.

Tonkurse Rosenschalen und -schüsseln mit Adelheid Imhof, Freitag, 28. August, 14 bis 17 Uhr, Gebühr: 40 Euro + Material/Brennkosten.

Raku-Kurs mit Elke Mauz, bildhauerische oder figürliche Keramik, die für einen Rakubrand geeignet ist, Samstag, 10. Oktober, 10 bis 17 Uhr sowie ein Tag Rakubrand im Freien, Termin hierfür wird im Kurs vereinbart, Gebühr 160 Euro + Material/ Brennkosten.

Objekte für Advent und Weihnachten mit Adelheid Imhof und Heide Streitberger, Freitag, 16. Oktober, 14 bis 17 Uhr, Gebühr: 40 Euro + Material/Brennkosten.

Figuren und Objekte aus Ton nach Wunsch für Anfänger und Fortgeschrittene mit Sabine Schirmer, an den Samstagen 17. und 24. Oktober, je 10 bis 17 Uhr, Gebühr: 160 Euro + Material/Brennkosten.

Kindertöpfern nach Wunsch mit Silvia Dudyk, Samstag, 5. September, 14 bis 17 Uhr, Gebühr: 30 Euro + Material/Brennkosten.

Weihnachtsgeschenke nach Wunsch mit Silvia Dudyk, Samstag, 28. November, 14 bis 17 Uhr, Gebühr 30 Euro + Material/Brennkosten.

Kreativkurse: Schmuck und kleinere Objekte mit Kornelia Ritzi, Freitag, 18. September, 14 bis 17 Uhr, Gebühr: 40 Euro + Materialkosten.

Nunofilz-Schal mit Margarete Lempp, Samstag, 21. November, 10 bis 17 Uhr, Gebühr 80 Euro + Material.

Weihnachten im Buchformat, buchbinderische Kostbarkeiten für weihnachtliche Botschaften mit Jutta Höss, Donnerstag, 26. November,17 bis 21 Uhr und Freitag, 27. November, 17 bis 21 Uhr, Gebühr: 80 Euro + Material.