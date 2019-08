Werkschau in der Galerie im Altbau in Aldingen

Die Galerie im Altbau zeigt vom 15. August bis zum 15. September Bilder und Objekte, die in den Kursen in dem letzten Halbjahr entstanden sind. Die Ausstellungseröffnung ist am Donnerstag, 15. August um 14 Uhr.

Für das zweite Halbjahr bietet die Galerie außerdem wieder diverse Mal- , Töpfer- und andere Kreativkurse, sowie während den Sommerferien Sommerworkshops zum Schnuppern, an, wie die Galerie in einer Mitteilung schreibt. Zu diesen Kursen folgen hier die Termine.

Die Sommerworkshops sind:

Freitag, 16. August, 14 bis 17 Uhr: Kinder (vier bis 14 Jahre) töpfern Windlichter, Tiere und weiteres mit Frau Dudyk, Gebühr: 12 Euro.

Samstag, 24. August, 14 bis 17.00 Uhr: Bemalen von Steinen und kleinen Stäben. Gebühr: 12 Euro.

Samstag, 31. August, 14 bis 17 Uhr: Stoffdruck mit Holzmodeln. Gebühr: 12 Euro.

Samstag, 7. September, 14 bis 17 Uhr: Aquarellmalen für Anfänger. Gebühr: 12 Euro.

Bei schönem Wetter finden die Workshops im Freien statt. Es handelt sich hier hauptsächlich um Schnupperkurse, bei denen auch Kinder ab 10 Jahren mitmachen können.

Die Kurse während dem nächsten halben Jahr sind:

Freitag, 13. September, 17 bis 20 Uhr und Samstag, 14. September, neun bis 16 Uhr: Malkurs, bei dem es um „Farbe, Linie, Schrift und Acryl-Mischtechnik“ geht mit Silvia Jung.

Freitag, 27. September. 17 bis 20.00 Uhr und Samstag, 28. September zehn bis 16 Uhr: Abstraktes Malen Acryl-Mischtechnik mit Brigitte Teufel.

Freitag 20. September, 14 bis 17 Uhr: Gestalten mit Ton von Schüsseln und Kugeln mit Rosen mit Adelheid Imhof. Samstag 21. September, 14 bis 17 Uhr: Drehen auf der Töpferscheibe mit Kornelia Ritzi. Gebühr 50 Euro und Material/Brennk. Die Teilnehmerzahl ist auf vier Personen begrenzt.

Samstag, 12. Oktober, zehn bis 17 Uhr und Samstag, 19. Oktober, zehn bis 17 Uhr: Objekte aus Ton nach Wunsch mit Sabine Schirmer

Freitag, 25. Oktober, 14 bis 17 Uhr: Einfachere Figuren für Weihnachten mit Silvia Jung und Adelheid Imhof. Samstag, 28. September, zehn bis 17 Uhr: Kreativkurs Schalkurs Nunofilz. Samstag, 5. Oktober, zehn bis 17 Uhr: Taschen filzen mit Margarete Lempp Gebühr 65 Euro plus Material

Samstags am 12. Oktober, zehn bis 17 Uhr, Samstag, am 19. Oktober, zehn bis 17 Uhr, am 26. Oktober, zehn bis 17 Uhr und am 27. Oktober nach Vereinbarung: Powerfrauen mit Bärbel Stöhr-Polaczek. Samstag, 9. November, zehn bis 17 Uhr: Textildruck und Textilfärbung Shibori mit Birgit Krins-Gudat.

Samstag, 23. November, 14 bis 17 Uhr: Encaustik mit Brunhilde Schwörer.