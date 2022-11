Wenn die Corona-Teststation zu hat - obwohl sie offen sein sollte

Es ist immer ärgerlich, vor verschlossenen Türen zu stehen. Ganz besonders, wenn man – wie jüngst einem Aldinger geschehen – einen Corona-Test braucht, weil er auf eine Beerdigung gehen will, bei der auch viele ältere und damit gefährdete Menschen dabei sind, und anschließend ein Altenzentrum besucht. Doch zu den angegebenen Öffnungszeiten war die Aldinger Test-Station zu.

Krankheitsbedingte Lücken

Da in Spaichingen zu allem Überfluss an diesem Tag gerade Martini-Markt war, musste der Aldinger dann sogar nach Trossingen fahren, um den benötigten Test zu erhalten. Die Teststation am Aldinger Friedhof hatte in der Tat in den vergangenen Wochen krankheitsbedingt nur lückenhaft geöffnet, wie Bürgermeister Ralf Fahrländer in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf Anfrage berichtet hatte. Es komme immer mal wieder vor, dass Teststellen krankheitsbedingt schließen mussten, so das Gesundheitsamt im Landratsamt Tuttlingen.

Sollte das zuständige Gesundheitsamt einen Mangel feststellen, so werde wird der Teststellenbetreiber aufgefordert, diesen innerhalb einer Frist zu beseitigen. Passiert dies nicht, und ist es ein schwerwiegender Mangel, könne die Leistungserbringung entzogen werden. In den vergangenen zwei Jahren habe das Gesundheitsamt Tuttlingen bei insgesamt fünf Teststellen die Berechtigung entzogen und den Weiterbetrieb untersagt. In einem Fall, so das Gesundheitsamt, stand ein Testzentrum im Landkreis Tuttlingen unter dem Verdacht eines Abrechnungsbetruges. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

Derzeit gibt es im Landkreis Tuttlingen noch 32 Teststationen. Einige haben feste Öffnungszeiten und eine Anmeldung ist meist nicht notwendig, andere öffnen nach Absprache oder verlangen eine vorherige Anmeldung.

Deutlich zurückgehende Nachfrage

Während man mit dem Betreiben einer Teststation aber im vergangenen Winter und während der Corona-Welle im Sommer noch „gutes Geld“ verdient habe, so Tobias Zepf, der das Testzentrum in Dürbheim betreibt, sei die Nachfrage in den letzten Wochen deutlich zurückgegangen. Aktuell habe er im Durchschnitt noch gerade mal zehn Leute pro Tag.

„Wenn ich ganz ehrlich bin, lohnt es sich seit drei Monaten überhaupt nicht mehr, ein Testzentrum zu betreiben“, so Zepf. „Ich mache das ja gerne, und es ist auch nicht meine Haupteinnahmequelle. Aber dass ich jeden Monat drauflege, das ist auch nicht Sinn der Sache.“ Dennoch will er die Teststation bis auf Weiteres aufrechterhalten, weil er darin nach wie vor einen wichtigen Beitrag zur Pandemie-Bekämpfung sieht.

Wer kostenlose Tests bekommt

„Vulnerable“ Personen, wie zum Beispiel Kinder unter fünf Jahren oder Personen, die sich nicht impfen lassen können, aber auch Besucher und Bewohner von Krankenhäusern oder stationären Pflegeeinrichtungen, die verpflichtet sind, einen Test vorzulegen, erhalten diesen nach wie vor kostenlos. Gleiches gilt für das sogenannte „Freitesten“ zur Beendigung der Absonderung.

Wer sich einem Ansteckungsrisiko wie etwa bei Veranstaltungen in Innenräumen, Konzerte, Theater, Hochzeiten aussetzt und sich vorher testen lassen will, oder wer durch die Corona-Warn-App einen Hinweis auf ein erhöhtes Risiko erhalten hat, zahlt einen Eigenbeitrag von 3 Euro an den Bürgertests.

Freie Marktwirtschaft

Alle anderen müssen den vollen Betrag zahlen. „Dessen Höhe kann aber jeder Teststation-Betreiber für sich frei festlegen“, so Tobias Zepf, „das ist freie Marktwirtschaft“.

Wer eine Teststation betreiben will, muss dabei beim zuständigen Gesundheitsamt einen Antrag stellen und darf die Station erst dann aufmachen, wenn er vom Gesundheitsamt den entsprechenden Auftrag erhält. „Dies bedeutet, dass Antragssteller ohne unsere Beauftragung keine Teststation eröffnen dürfen“, so die Auskunft des Landkreises. Ohne eine Beauftragung der Teststationen durch das Gesundheitsamt können die Teststationen nicht mit der Kassenärztlichen Vereinigung abrechnen.

Das Gesundheitsamt stehe durch regelmäßige Besprechungen mit den Teststationen im engen Austausch, heißt es von Seiten des Landratsamts. Das Gesundheitsamt organisiere auch Besprechungen mit den Testzentren, um die Betreiber über neue gesetzliche Änderungen, Verpflichtungen oder ähnliches zu informieren.

Angegebene Öffnungszeiten sind einzuhalten

Betreiber müssen bestimmte Kriterien erfüllen und selbstverständlich die Mindestanforderungen wie Hygienevorschriften oder Abstand einhalten. Einzuhaltende Kriterien hinsichtlich der Öffnungszeiten sind vonseiten des Gesundheitsamts aber nicht vorgegeben. „Jedoch sind die Öffnungszeiten bereits bei Antragsstellung anzugeben und auch entsprechend einzuhalten“, teilt das Landratsamt mit.

Seitens des Gesundheitsamtes erfolgten auch unangekündigte anlassbezogene Begehungen bei den Testzentren, so das Landratsamt weiter. Jedoch hat Tobias Zepf, der seit Frühjahr 2021 die Teststation in Dürbheim betreibt, bisher keine Überprüfungen erlebt:

„Offiziell war noch keiner bei mir da: Weder von der KV (Kassenärztliche Vereinigung) für die Abrechnungen, noch vom Gesundheitsamt.“ Allerdings habe er auch von verdeckten Kontrollen des Gesundheitsamts gehört. „Ob die schon mal verdeckt bei mir waren, weiß ich natürlich nicht.“