Wenn „alles negativ“ eine positive Nachricht ist

Nun ist es amtlich: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Helios Klinik Rottweil sind Corona-negativ. Die gute Nachricht kam indirekt vom Landesgesundheitsamt, das die rund 400 Proben der letzten Abstrich-Aktion im landeseigenen Labor in Stuttgart ausgewertet hat. Das berichtet die Klinik in einer Pressemitteilung.

Seit Mitte Februar haben die Beschäftigten der Helios Klinik Rottweil einen Corona-Abstrich-Marathon hinter sich. Nach einem Ausbruch auf der Intensivstation, ausgelöst durch einen unerkannt mit SARS-Cov2 infizierten Patienten, war das gesamte Personal getestet worden – zunächst auf Veranlassung der Klinik selbst, anschließend auf Veranlassung des Gesundheitsamts. Zur Auswertung wurden die Abstriche an ein Labor geschickt. Dabei ergaben sich einige klar positive Befunde, die betreffenden Personen wurden sofort in Quarantäne geschickt.

„Auffällig waren aus unserer Sicht jedoch die zusätzlich vielen positiven Befunde, von denen die große Mehrzahl sehr hohe Ct-Werte aufwies“ fasst PD Dr. Miriam Stengel, Ärztliche Direktorin der Helios Klinik Rottweil, zusammen. Der Ct-Wert einer Laborprobe sagt etwas darüber aus, wie viel Virus in der Probe enthalten ist. So waren unter anderem Beschäftigte als positiv eingestuft worden, die erst im Dezember an Covid 19 erkrankt und damals in Quarantäne gewesen waren. Für die Ärzte ergab sich aus den Laborwerten kein schlüssiges Bild, zumal die meisten Personen keinerlei Symptome aufwiesen. „Diese Ergebnisse haben überhaupt nicht zur Realität gepasst, denn wir hätten schon rein rechnerisch bei so vielen Infizierten deutlich mehr Erkrankte haben müssen“ sagt Schneider.

Für die Klinik hatten die Ergebnisse dennoch Folgen: Das gesamte Personal wurde Mitte Februar vom Rottweiler Gesundheitsamt wegen der unklaren Situation als Kontaktperson 1 eingestuft, von den Familienangehörigen abgesondert und in Pendlerquarantäne geschickt. Alle Mitarbeitenden mit positiven Befunden jeglicher Art mussten in häusliche Quarantäne; fraglich Positive konnten individuell freigetestet werden. Auf Anordnung des Ordnungsamtes wurde die medizinische Versorgung ausschließlich auf Notfälle begrenzt.

Ende letzter Woche dann die gute Nachricht nach erneuter Testung:: „Von 398 getesteten Mitarbeitern wurden sieben Mitarbeiter positiv auf SARS-CoV2 getestet. Die Ergebnisse der positiv auf SARS-CoV2 getesteten Mitarbeiter weisen Ct-Werte zwischen >33,05 und 38,23 auf und werden vom Landesgesundheitsamt als nicht mehr infektiös eingestuft.“ Das heißt für die Klinik: Alle Getesteten werden als negativ eingestuft.