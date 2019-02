Weltmeister Frank Stäbler motiviert mit Video-Botschaft

Die Feuertaufe ist geglückt: Der SV Dürbheim hat für die Ausrichtung der Württembergischen Ringer-Meisterschaft für die A-, B- und C-Junioren im griechisch-römischen Stil Lob von allen Seiten eingeheimst. „Der Verein hat sich für höhere Aufgaben empfohlen“, hieß es aus dem Präsidium des Württembergischen Ringerverbandes.

Dabei hatten die Dürbheimer bei Null angefangen. Es war die erste Ausrichtung solcher Titelkämpfe für den Verein, der dafür die Sporthalle der Schillerschule Spaichingen von der Stadt Spaichingen zur Verfügung gestellt bekam. „Von den Vereinen kamen nur positive Rückmeldungen. Die Halle bietet ein gutes Ambiente“, freute sich Patrick Kupferschmid, einer der vier stellvertretenden Vorsitzenden und der Verantwortliche für das Ringen im Sportverein Dürbheim. Kupferschmid: „Wir sind mit dem Ablauf voll zufrieden.“

Der SV Dürbheim hatte sich für die Titelkämpfe etwas Besonderes einfallen lassen. Nach der Vorstellung der einzelnen Mannschaften ließ der Verein ein Video auf der großen Leinwand ablaufen. Weltmeister Frank Stäbler richtete in diesem Video aus dem Trainingslager in Sotschi motivierende Worte an die Jugendlichen und erinnerte sich daran, selbst bei solchen Meisterschaften am Start gewesen zu sein. „Frank Stäbler ist momentan das Zugpferd für unsere Sportart. Dieses Video kam bei den Jugendringern und den Trainern gut an“, sagte Kupferschmid.

Der Dürbheimer Funktionär lamentierte nicht darüber, dass im Vergleich zur Vorwoche bei den Freistil-meisterschaften 30 Ringer weniger am Start waren. Kupferschmid: „Wir haben uns über die 178 Sportler, die dabei waren, gefreut. Sie haben für ein gutes Niveau gesorgt.“

Der Dürbheimer kann sich auf seine Mitstreiter verlassen. „Wir haben ein tolles Team im Verein“, sagte Kupferschmid und dankte auch den Nachbarvereinen KSV Trossingen und AB Wurmlingen für die Unterstützung in Form von Ringermatten und dem technischen Tisch-Equipment. Den Hauptgrund für den „Super-Ablauf“ sieht er in der Besetzung des Wettkampfbüros. „Ich wollte unbedingt Tanja Rinderle aus Taisersdorf, Udo Schilling aus Mühlheim und das Ehepaar Birgit und Hans-Peter Hepting haben. Diese vier haben große Turniererfahrung. Man kann sich auf sie verlassen, es gab keine Verzögerung“, lobte Kupferschmid die Personen im Wettkampfbüro.

Sportlich bedauerte Kupferschmid, mit der C-Jugend nicht die Vereinswertung gewonnen zu haben: „Ein Punkt hat uns gefehlt. So lagen wir am Ende knapp hinter dem KV 95 Stuttgart. Ein Sieg wäre für uns noch das i-Tüpfelchen gewesen.“

ASV Tuttlingen bei A-Jugend vorne

Das, was den Dürbheimern verwehrt blieb, ist der ASV 1897 Tuttlingen gelungen. Die Donaustädter gewannen bei der A-Jugend mit 16 Punkten die Mannschaftswertung vor der SG Weilimdorf (14). Zu diesem Erfolg trugen die ASV-Ringer Tiziano Gallace (5. Platz), Fabian (4.) und Kordian Galia (2.), Andrija Ivanovic (3.) und Toni Milazzo (5.) bei. Dabei musste Ivanovic wegen 100 Gramm Übergewicht anstatt in der 71-kg- in der 80-kg-Klasse starten. Pech hatte der Tuttlinger Luca Ilardo, der vom Arzt wegen Hautveränderungen abgewiesen wurde und bei der WRV-Meisterschaft nicht starten durfte.

Vom AB Wurmlingen war Endrit Mustafa der herausragende Akteur. Nach seinem Meistertitel im freien Stil demonstrierte er auch im griechisch-römischen Stil seine Klasse und wurde unter 14 Startern (55 kg) Doppelmeister. In einem spannenden Finale wandelte er gegen Luis Aschauer (AC Röhlingen) einen 1:2-Rückstand in letzter Sekunde durch eine Zweier-Wertung noch in einen 3:2-Sieg um.